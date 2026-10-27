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Újabb vizsgálat indulhatott a Revolut ellen, komoly aggályok merültek fel

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Újabb felügyeleti eljárásról érkeztek hírek a világ egyik leggyorsabban növekvő pénzügyi szolgáltatójával kapcsolatban. A Revolut működését ezúttal a brit jegybank vizsgálhatja, miközben a vállalat folyamatosan bővíti szolgáltatásait és nemzetközi jelenlétét.
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Revolutbrit jegybankvizsgálat

 A brit jegybank (Bank of England) vizsgálhatja a Revolut belső ellenőrzési és termékjóváhagyási folyamatait, hogy felmérje az új pénzügyi szolgáltatások gyors bevezetéséből eredő kockázatokat. A Financial Times értesüléseire hivatkozva a Revb.hu arról számolt be, hogy a jegybank prudenciális felügyeleti szerve (Prudential Regulation Authority, PRA) különleges szakértői felülvizsgálatot rendelhetett el a pénzügyi technológiai vállalatnál.

A Revolut gyors termékbevezetési gyakorlata felügyeleti aggályokat vethet fel
A Revolut gyors termékbevezetési gyakorlata felügyeleti aggályokat vethet fel
Fotó: AltumCode / Unsplash

A lap forrásai szerint a hatóság a brit pénzügyi szolgáltatásokról szóló törvény 166. szakasza alapján kezdeményezhette az eljárást. Ez lehetővé teszi, hogy a felügyelet külső szakértők bevonásával ellenőriztesse egy pénzügyi intézmény működését, belső kontrollrendszereit és kockázatkezelési gyakorlatait.

Külső szakértők vizsgálhatják a Revolut működését

Az úgynevezett 166. szakasz szerinti eljárás során a pénzügyi intézménynek független szakértőket kell megbíznia a meghatározott területek átvilágításával. A feladatot jellemzően könyvvizsgáló vagy ügyvédi iroda végzi, amely jelentést készít a feltárt hiányosságokról, és javaslatokat fogalmazhat meg a szükséges változtatásokra.

A felügyeleti hatóságok az ilyen vizsgálatok eredményeit további intézkedések megalapozására is felhasználhatják. Amennyiben szabálytalanságokra vagy súlyos hiányosságokra derül fény, akár szankciókat is alkalmazhatnak.

A Financial Times értesülése szerint a brit felügyelet nagyjából akkor kezdeményezhette az eljárást, amikor a Revolut négyéves várakozás után, 2026 tavaszán megszerezte brit banki engedélyét. A vállalat az országban Revolut Bank UK Ltd. néven működik.

Rohamosan terjeszkedik a pénzügyi szolgáltató

A Revolut világszerte már mintegy 80 millió ügyféllel rendelkezik, közülük 13 millióan Nagy-Britanniában használják a szolgáltatásait.

A vállalat a brit piacon nemrég személyi kölcsönöket is elérhetővé tett, amelyek összege 2000 és 25 ezer font (hozzávetőleg 900 ezer és 11,3 millió forint) között lehet.

A pénzügyi szolgáltató jelenleg mintegy 40 piacon van jelen, de tervei szerint 2030-ig 70 országra terjesztené ki működését. A vállalat több országban is banki engedélyt szerzett, miközben további engedélyezési eljárások is folyamatban vannak. A becslések szerint ügyfeleinek száma 2027 nyarára elérheti a 100 milliót.

A Revolut kezdetben elsősorban kedvező devizaváltási szolgáltatásával vált ismertté, azóta azonban jelentősen kibővítette kínálatát. Jelenleg a hitelezés mellett kriptoeszköz-kereskedelmi, befektetési és különböző előfizetéses szolgáltatásokat is kínál.

Az Európai Központi Bank is kifogásokat fogalmazott meg

Nem ez az első alkalom, hogy a Revolut gyors növekedése és termékbevezetési gyakorlata felügyeleti aggályokat vet fel.

Korábban az Európai Központi Bank (EKB) növekedési korlátozást írt elő a vállalat számára, miután hiányosságokat azonosított az új pénzügyi termékek jóváhagyási folyamataiban.

Az EKB emiatt külső szakértői felülvizsgálatot is előírt, amelynek keretében a vállalat európai termékbevezetéseihez kapcsolódó kockázatkezelési, megfelelőségi és jogi ellenőrzési rendszereit kell átvilágítani.

A brit felügyeleti vizsgálatról szóló értesüléseket egyelőre sem a Revolut, sem a Bank of England nem kommentálta.

 

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