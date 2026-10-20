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Újabb jelentős fennakadás a Revolutnál, több fontos szolgáltatás is leállt

Revolut

Újabb jelentős fennakadás a Revolutnál, több fontos szolgáltatás is leállt

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
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Komoly fennakadások nehezítik a felhasználók dolgát kedd reggel, ugyanis több alapvető banki művelet is elérhetetlenné vált. A Revolut alkalmazásában jelentkező hiba nemcsak a pénzváltást és az átutalásokat érinti, hanem a kártyás fizetéseknél és a készpénzfelvételnél is problémákat okozhat. A Revolut egy második közleményben azt írta, hogy még annál is nagyobb a baj, mint hitték.
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Revolutbankkártyahiba

Október 20-án, kedden reggel több fontos szolgáltatás is elérhetetlenné vált a Revolut felhasználói számára. A RevB.hu beszámolója szerint a mobilalkalmazás megnyitásakor azonnal hibaüzenet jelenik meg, és több alapvető pénzügyi műveletet sem lehet elvégezni. A problémát Android- és iOS-készülékeken egyaránt tapasztalták.

Több fontos szolgáltatás is elérhetetlenné vált a Revolut alkalmazásában.
Több fontos szolgáltatás is elérhetetlenné vált a Revolut alkalmazásában
Fotó:  Unsplash / Illusztráció

Revolut-hiba: ezek a szolgáltatások nem működnek megfelelően

A beszámoló alapján a fennakadás több fontos funkciót érint:

  • Devizaváltás: az alkalmazásban nem lehet pénzt váltani. A megadott összeg másik pénznemben számított értéke nem jelenik meg, és az átváltást indító gomb sem válik aktívvá.
  • Átutalás: pénzküldéskor az alkalmazás nem tudja betölteni a kedvezményezett adatait, ezért az utalás nem hajtható végre.
  • Kártyás fizetés: egyes felhasználóknál a fizetési terminál elutasítja a Revolut-kártyával kezdeményezett tranzakciókat.
  • Készpénzfelvétel: a beszámoló szerint ATM-ből sem sikerül készpénzt felvenni.

A Revolut rendszere nem jelzett meghibásodást

A fennakadás különösen azért szokatlan, mert a szolgáltató hivatalos rendszerállapot-figyelő oldala a RevB.hu beszámolója szerint reggel 8 óra után még azt jelezte, hogy minden rendszer megfelelően működik. Ennek ellenére több felhasználó is hibát tapasztalt. Mivel a problémák Android- és iOS-készülékeken egyaránt jelentkeztek, felmerül a központi rendszerhiba lehetősége, ennek okát azonban egyelőre nem erősítették meg.

Nagyobb a baj, mint hitték

A Revolut legfrissebb tájékoztatása szerint a céges számlákra szánt Revolut Business működése is leállt.

Így tehát több mint 2 millió lakossági ügyfél mellett több ezer céget is érintett. 2024-ben még azt kommunikálta a Revolut, hogy több mint 7000 céges ügyfél használja a Revolut Business-t

- írja a Revb.

Nem ez az első probléma a Revolut szolgáltatásával

Az elmúlt hetekben több alkalommal is előfordultak működési rendellenességek a pénzügyi szolgáltatónál.

Október 12-én a kártyás fizetésekkel kapcsolatban jelentkezett kisebb hiba, amelyet akkor a szolgáltató rendszerállapot-figyelő oldala is jelzett.

Néhány nappal korábban, október 8-án ennél nagyobb visszhangot kiváltó probléma történt: a Revolut korábban végrehajtott tranzakciókat sztornózott, így egyes felhasználók számláján ismét megjelent a korábbi vásárlásaik összege. A hiba okáról később több, egymástól eltérő magyarázat is napvilágot látott.

Az október 20-i fennakadás pontos oka és az érintett felhasználók száma egyelőre nem ismert. A szolgáltatások helyreállításának várható időpontjáról sem áll rendelkezésre megerősített információ.

 

 

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