Újabb jelentős fennakadás a Revolutnál, több fontos szolgáltatás is leállt

Október 20-án, kedden reggel több fontos szolgáltatás is elérhetetlenné vált a Revolut felhasználói számára. A RevB.hu beszámolója szerint a mobilalkalmazás megnyitásakor azonnal hibaüzenet jelenik meg, és több alapvető pénzügyi műveletet sem lehet elvégezni. A problémát Android- és iOS-készülékeken egyaránt tapasztalták.

Több fontos szolgáltatás is elérhetetlenné vált a Revolut alkalmazásában

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Revolut-hiba: ezek a szolgáltatások nem működnek megfelelően

A beszámoló alapján a fennakadás több fontos funkciót érint:

Devizaváltás: az alkalmazásban nem lehet pénzt váltani. A megadott összeg másik pénznemben számított értéke nem jelenik meg, és az átváltást indító gomb sem válik aktívvá.

Átutalás : pénzküldéskor az alkalmazás nem tudja betölteni a kedvezményezett adatait, ezért az utalás nem hajtható végre.

Kártyás fizetés: egyes felhasználóknál a fizetési terminál elutasítja a Revolut-kártyával kezdeményezett tranzakciókat.

Készpénzfelvétel: a beszámoló szerint ATM-ből sem sikerül készpénzt felvenni.

A Revolut rendszere nem jelzett meghibásodást A fennakadás különösen azért szokatlan, mert a szolgáltató hivatalos rendszerállapot-figyelő oldala a RevB.hu beszámolója szerint reggel 8 óra után még azt jelezte, hogy minden rendszer megfelelően működik. Ennek ellenére több felhasználó is hibát tapasztalt. Mivel a problémák Android- és iOS-készülékeken egyaránt jelentkeztek, felmerül a központi rendszerhiba lehetősége, ennek okát azonban egyelőre nem erősítették meg.

Nagyobb a baj, mint hitték

A Revolut legfrissebb tájékoztatása szerint a céges számlákra szánt Revolut Business működése is leállt.

Így tehát több mint 2 millió lakossági ügyfél mellett több ezer céget is érintett. 2024-ben még azt kommunikálta a Revolut, hogy több mint 7000 céges ügyfél használja a Revolut Business-t

- írja a Revb.

Nem ez az első probléma a Revolut szolgáltatásával

Az elmúlt hetekben több alkalommal is előfordultak működési rendellenességek a pénzügyi szolgáltatónál.

Október 12-én a kártyás fizetésekkel kapcsolatban jelentkezett kisebb hiba, amelyet akkor a szolgáltató rendszerállapot-figyelő oldala is jelzett.