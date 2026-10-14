Nem működik a Revolut több felhasználónál, ők az érintettek

Az elmúlt napokban egyre több bejelentés jelent meg a Revolut közösség Facebook-csoportjában. Az érintettek hasonló jelenségről számolnak be: elindítják az alkalmazást, a képernyő rövid időre megjelenik, majd az app váratlanul bezáródik.

Nem működik a Revolut a régebbi Apple készülékeken - Illusztráció

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A probléma elsősorban olyan korábbi Apple-eszközöket érint, amelyek már nem kapják meg az iOS vagy az iPadOS legújabb főverzióját, de a készülékre elérhető korábbi rendszerfrissítéseket még telepíteni lehet – írja a Revb.

Az egyik felhasználó arról számolt be, hogy az iPad Pro táblagépén, amelyen az iPadOS 16.7.17 fut, tapasztalja a problémát. Mások iPhone 8-as készülékeken jelezték ugyanezt.

Az egyik panaszosnak a Revolut ügyfélszolgálata is megerősítette, hogy ismert hibáról van szó.

Arról azonban nem kapott tájékoztatást, hogy mikorra várható a javítás.

Nem az elavult operációs rendszer okozza a problémát a Revolut applikációban

Az Apple App Store-ban található leírás szerint a Revolut alkalmazás iPhone-on legalább iOS 15-öt, iPaden pedig legalább iPadOS 15-öt igényel. Az érintett felhasználók beszámolói alapján ennél frissebb rendszert futtató készülékeken is jelentkezik a hiba.

Ez arra utal, hogy a problémát nem önmagában a minimális rendszerkövetelmények nem teljesítése okozza. A hiba pontos hátteréről azonban egyelőre nincs nyilvános információ.