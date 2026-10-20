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Újra működhet a Revolut: megindultak a fizetések egyes kártyákkal

Revolut

Újra működhet a Revolut: megindultak a fizetések egyes kártyákkal

1 órája
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Több fontos szolgáltatás is elérhetetlenné vált a Revolut felhasználói számára kedd reggel. A legfrissebb hírek szerint az alkalmazás ugyan továbbra sem működik, ahogy a legtöbb szolgáltatás sem, azonban több felhasználó is azt jelezte, hogy kora délután fizikai Mastercard Revolut bankkártyájukkal már tudtak fizetni a bolti tranzakcióknál.
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Revolutbankkártyafizetéshiba

Több fontos szolgáltatás is elérhetetlenné vált a Revolut felhasználói számára október 20-án, kedden reggel. A RevB.hu beszámolója szerint a mobilalkalmazás megnyitásakor azonnal hibaüzenet jelent meg, és több alapvető pénzügyi műveletet sem lehetett elvégezni. A problémát Android- és iOS-készülékeken egyaránt tapasztalták. Később kiderült, hogy több európai internetes szolgáltatás működésében is fennakadások jelentkeztek, miután meghibásodott a Google felhőalapú infrastruktúrájának egy része. A Google Cloud üzemzavara elsősorban a vállalat londoni adatközponti régióját érinti, a következményeket azonban más szolgáltatások felhasználói is érzékelhetik. A probléma egyik legismertebb következménye volt a Revolut leállása. 

Revolut
Megindultak a fizetések egyes Revolut kártyákkal / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Megindultak a fizetések egyes Revolut kártyákkal

A Revolut közösség Facebook-csoport tagjainak jelzései jelenleg már arra utalnak, lassanként ismét működőképes lehet a Revolut. 

Az alkalmazás ugyan továbbra sem működik, ahogy a legtöbb szolgáltatás sem, viszont több felhasználó jelezte, hogy kora délután fizikai Mastercard Revolut bankkártyájukkal már tudtak fizetni bolti tranzakcióknál - jelentette be a Rev.B.hu, ahol azt is jelezték, a cikkük írásának pillanatában a Revolut rendszermonitora még mindig mind a 30 szolgáltatására azt írta, hogy nem elérhető, illetve az alkalmazás sem működik, közben viszont a Facebook-csoportban egyre többen jelzik, hogy sikeresen tudtak fizetni délután.

Nem ez az első probléma a Revolut szolgáltatásával

Az elmúlt hetekben több alkalommal is előfordultak működési rendellenességek a pénzügyi szolgáltatónál. Október 12-én például a kártyás fizetésekkel kapcsolatban jelentkezett kisebb hiba, amelyet akkor a szolgáltató rendszerállapot-figyelő oldala is jelzett, október 8-án pedig ennél nagyobb visszhangot kiváltó probléma történt: a Revolut korábban végrehajtott tranzakciókat sztornózott, így egyes felhasználók számláján ismét megjelent a korábbi vásárlásaik összege. A hiba okáról később több, egymástól eltérő magyarázat is napvilágot látott.

 

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