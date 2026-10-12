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Revolut

Gondok vannak a Revolutnál, sokakat érinthet a probléma

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Technikai probléma merült fel hétfőn délelőtt a bankkártyás fizetéseknél. A Revolut október 12-én, nem sokkal dél előtt figyelmeztette ügyfeleit a fennakadásra. Egyelőre nem ismert, hogy a hiba hány felhasználót érint, ezért érdemes alternatív fizetési lehetőséggel is készülni.
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Revolutbankkártyafizetéshiba

Október 12-én, hétfőn délelőtt technikai problémát jelzett a Revolut a kártyás fizetéseknél. A szolgáltatásban tapasztalt fennakadásról nem sokkal 12 óra előtt jelent meg figyelmeztetés. A hiba miatt egyes bankkártyás tranzakciók sikertelenek lehetnek.

A Revolut kártyás fizetéseinél technikai probléma jelentkezett.
A Revolut kártyás fizetéseinél technikai probléma jelentkezett
Fotó:  Unsplash / Illusztráció

A problémáról a Revolut közösségi Facebook-csoportjában is beszámoltak felhasználók. Egyelőre azonban nem tisztázott, hogy a fennakadás valamennyi magyarországi ügyfelet érinti-e, vagy csak bizonyos kártyás fizetéseknél jelentkezik.

A Revolut ügyfeleinek érdemes más fizetési lehetőséggel is készülniük

A technikai probléma miatt előfordulhat, hogy a Revolut-kártyával átmenetileg nem lehet fizetni a bolti termináloknál vagy az internetes vásárlások során.

A kellemetlenségek elkerülése érdekében célszerű más bank vagy pénzügyi szolgáltató kártyáját is maguknál tartaniuk az ügyfeleknek, illetve szükség esetére készpénzzel készülniük.

A hiba okáról, az érintett ügyfelek számáról és a szolgáltatás teljes helyreállításának várható időpontjáról egyelőre nem áll rendelkezésre pontos információ.

A szolgáltatás aktuális állapotáról a Revolut hivatalos rendszerállapot-oldalán lehet tájékozódni.

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Korábban arról számoltunk be, hogy új funkcióval bővült a Revolut. Ennek segítségével a felhasználók beállíthatják, hogy egyenlegük egy meghatározott összeg alá csökkenése esetén a rendszer automatikusan pénzt helyezzen át a Zsebekből, a megtakarítási számlákról vagy más elérhető számlákról.

 

 

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