Gondok vannak a Revolutnál, sokakat érinthet a probléma

Október 12-én, hétfőn délelőtt technikai problémát jelzett a Revolut a kártyás fizetéseknél. A szolgáltatásban tapasztalt fennakadásról nem sokkal 12 óra előtt jelent meg figyelmeztetés. A hiba miatt egyes bankkártyás tranzakciók sikertelenek lehetnek.

A Revolut kártyás fizetéseinél technikai probléma jelentkezett

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A problémáról a Revolut közösségi Facebook-csoportjában is beszámoltak felhasználók. Egyelőre azonban nem tisztázott, hogy a fennakadás valamennyi magyarországi ügyfelet érinti-e, vagy csak bizonyos kártyás fizetéseknél jelentkezik.

A Revolut ügyfeleinek érdemes más fizetési lehetőséggel is készülniük

A technikai probléma miatt előfordulhat, hogy a Revolut-kártyával átmenetileg nem lehet fizetni a bolti termináloknál vagy az internetes vásárlások során.

A hiba okáról, az érintett ügyfelek számáról és a szolgáltatás teljes helyreállításának várható időpontjáról egyelőre nem áll rendelkezésre pontos információ.

A szolgáltatás aktuális állapotáról a Revolut hivatalos rendszerállapot-oldalán lehet tájékozódni.