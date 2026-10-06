Ez minden Revolut-felhasználót érint: olyan funkció érkezik, aminek nem mindenki fog örülni

A Revolut új lehetőségével előre meghatározott szabályok alapján automatizálható a pénzmozgatás. A funkció különösen azok számára lehet hasznos, akik szeretnék elkerülni, hogy a mindennapi kiadásokhoz használt számlájuk egyenlege egy bizonyos szint alá csökkenjen - írja a Revb.

Revolut

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Automatikusan tölthető fel a számla

Az új funkció az Áthelyezés gomb megnyomása után érhető el. Ezt követően a felhasználónak a bekarikázott A betűt formázó ikonra kell kattintania, majd ki kell választania az „Az egyenleg alapján” lehetőséget.

Ezt követően beállítható, hogy melyik számla egyenlegét figyelje az alkalmazás.

Ha az egyenleg a meghatározott összeg alá csökken, a rendszer automatikusan áthelyezhet egy előre megadott összeget egy másik számláról.

A funkció többféle számla között is használható. Az elérhető lehetőségek között szerepelhetnek a különböző devizaszámlák, a Megtakarítási számlák, a Rugalmas Pénzpiaci alapok számlái, illetve a Közös számla is.

A beállítás tehát például lehetővé teszi, hogy ha a mindennapi használatra fenntartott számlán 20 ezer forint alá esik az egyenleg, akkor a rendszer automatikusan további 50 ezer forintot helyezzen át egy megtakarítási számláról.

Napi, heti és havi limit is beállítható

Az automatikus pénzmozgatásnál a biztonságra is érdemes figyelni. A Revolut lehetőséget biztosít arra, hogy a felhasználó napi, heti vagy havi limitet határozzon meg az automatikus áthelyezésekre.

Ez azért lehet fontos, mert a funkció nemcsak kényelmesebbé teheti a pénzügyek kezelését, hanem egy rosszul megválasztott beállítás esetén kockázatot is jelenthet.

A limitek segítségével például megakadályozható, hogy egy meghatározott időszak alatt az automatikus szabály a tervezettnél jóval nagyobb összeget mozgasson át.

Érdemes körültekintően beállítani

Az új funkció használata előtt érdemes alaposan átgondolni, milyen összegeket és számlákat kapcsolunk össze. Különösen fontos lehet a limitek beállítása, hiszen egy esetleges bankkártyás csalás során a támadók a rendelkezésre álló egyenleget is megpróbálhatják felhasználni.