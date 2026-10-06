Ez minden Revolut-felhasználót érint: olyan funkció érkezik, aminek nem mindenki fog örülni

A Revolut új lehetőségével előre meghatározott szabályok alapján automatizálható a pénzmozgatás. A funkció különösen azok számára lehet hasznos, akik szeretnék elkerülni, hogy a mindennapi kiadásokhoz használt számlájuk egyenlege egy bizonyos szint alá csökkenjen - írja a Revb.
Automatikusan tölthető fel a számla
Az új funkció az Áthelyezés gomb megnyomása után érhető el. Ezt követően a felhasználónak a bekarikázott A betűt formázó ikonra kell kattintania, majd ki kell választania az „Az egyenleg alapján” lehetőséget.
Ezt követően beállítható, hogy melyik számla egyenlegét figyelje az alkalmazás.
Ha az egyenleg a meghatározott összeg alá csökken, a rendszer automatikusan áthelyezhet egy előre megadott összeget egy másik számláról.
A funkció többféle számla között is használható. Az elérhető lehetőségek között szerepelhetnek a különböző devizaszámlák, a Megtakarítási számlák, a Rugalmas Pénzpiaci alapok számlái, illetve a Közös számla is.
A beállítás tehát például lehetővé teszi, hogy ha a mindennapi használatra fenntartott számlán 20 ezer forint alá esik az egyenleg, akkor a rendszer automatikusan további 50 ezer forintot helyezzen át egy megtakarítási számláról.
Napi, heti és havi limit is beállítható
Az automatikus pénzmozgatásnál a biztonságra is érdemes figyelni. A Revolut lehetőséget biztosít arra, hogy a felhasználó napi, heti vagy havi limitet határozzon meg az automatikus áthelyezésekre.
Ez azért lehet fontos, mert a funkció nemcsak kényelmesebbé teheti a pénzügyek kezelését, hanem egy rosszul megválasztott beállítás esetén kockázatot is jelenthet.
A limitek segítségével például megakadályozható, hogy egy meghatározott időszak alatt az automatikus szabály a tervezettnél jóval nagyobb összeget mozgasson át.
Érdemes körültekintően beállítani
Az új funkció használata előtt érdemes alaposan átgondolni, milyen összegeket és számlákat kapcsolunk össze. Különösen fontos lehet a limitek beállítása, hiszen egy esetleges bankkártyás csalás során a támadók a rendelkezésre álló egyenleget is megpróbálhatják felhasználni.
Ha például valaki magas limit nélkül állítja be az automatikus feltöltést, egy jogosulatlan kártyás tranzakció miatt csökkenő pénzszámla-egyenleg újabb és újabb automatikus áthelyezéseket indíthat el.
Így szélsőséges esetben nemcsak a mindennapi használatra szánt pénz kerülhet veszélybe, hanem a megtakarításként félretett összeg egy része is.
Az automatikus pénzáthelyezés ezért hasznos kényelmi funkció lehet, de a beállításoknál célszerű előre meghatározni, hogy mekkora összeget és milyen gyakran engedünk átmozgatni a számlák között.
Fontos változás jön a Revolutnál
Az Origo pár napja arról számolt be, hogy sok magyar használja napi fizetésre, pénzküldésre vagy devizaváltásra a Revolutot, ezért a mostani módosítások széles kört érinthetnek. Decembertől pontosabban szabályozzák azt is, milyen rendkívüli helyzetekben válhatnak átmenetileg elérhetetlenné egyes szolgáltatások.