Fontos változás jön a Revolutnál: ennek nem fognak örülni a magyar felhasználók

December 3-tól több ponton módosulnak a Revolut magyar ügyfelekre vonatkozó szerződési feltételei. A változások a devizaváltást és a pénzküldést is érintik, emellett új online fizetési lehetőség bevezetésére készül a pénzügyi szolgáltató.

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Rendkívüli helyzetben leállhat a Revolut devizaváltása

A legtöbb felhasználónak nincs külön teendője. Aki december 3. után tovább használja a Revolut szolgáltatásait, azzal elfogadottnak tekintik az új feltételeket. Aki viszont nem ért egyet a módosításokkal, annak még a hatálybalépés előtt meg kell szüntetnie a számláját.

Az egyik legfontosabb változás, hogy a Revolut részletesebben meghatározza, milyen esetekben függesztheti fel átmenetileg a devizaváltást és bizonyos belső pénzküldéseket.

Erre három helyzetben kerülhet sor:

extrém piaci mozgások, például súlyos geopolitikai vagy gazdasági válság esetén;

akkor, ha a bankközi piacon nincs elegendő likviditás az adott devizából;

olyan külső technikai hiba miatt, amelyre a Revolutnak nincs érdemi ráhatása.

Ha korlátozás lép életbe, arról az alkalmazásban értesítik a felhasználókat. Ez különösen azoknak lehet fontos, akik rendszeresen váltanak devizát, külföldön használják a szolgáltatást vagy több pénznemben tartják a pénzüket.

Automatikusan bekerülhetnek a kártyák a Click to Pay rendszerébe

A Revolut a Mastercard és a Visa Click to Pay szolgáltatásának bevezetésére is készül. A rendszer az online vásárlást gyorsíthatja fel azzal, hogy a kompatibilis webáruházakban nem kell minden alkalommal kézzel megadni a bankkártya adatait.

A megfelelő Revolut-kártyákat később automatikusan regisztrálhatják a szolgáltatásba, de ez nem december 3-án történik meg. A tényleges bekapcsolás előtt legalább 30 nappal külön értesítést ígérnek, a funkció pedig az alkalmazásban kikapcsolható lesz. A frissített szabályok azt is előírják, hogy a Revolut alkalmazását támogatott, naprakész operációs rendszerrel és a legfrissebb biztonsági frissítésekkel ellátott eszközön használják.

További információk és a teljes cikk a Világgazdaság oldalán olvasható.