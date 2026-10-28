Figyelmeztetést küldött a Ryanair a kormánynak, de újabb célállomásokat is bejelentett

Rekordméretű budapesti téli menetrendet jelentett be a Ryanair: összesen 54 útvonalon közlekednek a légitársaság gépei – számolt be a Világgazdaság. A kínálatban nyolc új célállomás szerepel: East Midlands, Gdansk, Göteborg, Krakkó, Lamezia Terme, Torino, Velence és Varsó.

Figyelmeztetést küldött a Ryanair a kormánynak

Fotó: Shutterstock

Dara Brady marketingigazgató szerdai budapesti sajtótájékoztatóján közölte: a hatszázalékos növekedést a tizenkettedik budapesti bázisrepülőgép is segíti. A társaság magyarországi beruházásainak összértéke ezzel eléri az 1,2 milliárd dollárt.

A repülőtéri díjak miatt figyelmeztet a Ryanair

A légitársaság szerint a folytatást nehezíti, hogy a Budapest Airport díjai 2024 óta több mint tíz százalékkal emelkedtek. Brady úgy látja, ez rontja Budapest versenyképességét a térség olcsóbb repülőtereivel szemben.

A Ryanair ezért a repülőtér többségi tulajdonosának számító magyar kormánytól vár lépéseket a versenyképes díjakért.

A társaság kedvezőbb költségek mellett évi tízmillió fölé emelné magyarországi utasforgalmát, további négy gépet állítana szolgálatba, és 120 új állást teremtene.

A bejelentéshez háromnapos jegyakció is kapcsolódik: a légitársaság közlése szerint már 7250 forinttól kínálnak repülőjegyeket.