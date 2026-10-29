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SPAR-akció: brutális leárazás indult, akár 40 százalékot is spórolhatunk

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Újabb akciókkal készül a SPAR, ahol október 29. és november 4. között számos népszerű terméket vásárolhatunk meg kedvezményes áron. Egyes ajánlatokkal akár 40 százalékot is megtakaríthatunk, de a MySPAR alkalmazás használói további kedvezményekre is számíthatnak.
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mysparkedvezményes árkedvezményakció

A következő bevásárlás előtt érdemes átnézni a SPAR aktuális ajánlatait, hiszen több élelmiszer és népszerű ajándék is olcsóbban kerülhet a kosarunkba. A kedvezmények között olasz ételekhez való alapanyagokat, húsárukat és LEGO-készleteket is találunk - írja a mindmegette.hu.

SPAR-akció: akár 40 százalékos kedvezmények várják a vásárlókat
SPAR-akció: akár 40 százalékos kedvezmények várják a vásárlókat Fotó: Joshua Rawson-Harris

SPAR-akció: olcsóbbak lesznek az olasz kedvencek

Az olasz konyha kedvelői több népszerű terméket is kedvezményes áron szerezhetnek be. A fagyasztott pizzák, a tészták és a szószok között is találunk jelentős leárazásokat.

A legfontosabb ajánlatok:

  • Dr. Oetker Guseppe pizza: a gyorsfagyasztott pizzák 35 százalékos kedvezménnyel vásárolhatók meg.
  • Szarvasi termékek: 25 százalékkal olcsóbban juthatunk hozzájuk, köztük a mini mozzarellához és a ricottás szendvicskrémhez.
  • It's Us száraztészták: 20 százalékos kedvezménnyel kaphatók.
  • Don Francesco durum száraztészta: 699 forint helyett 489 forintba kerül, ami közel 30 százalékos megtakarítás.
  • Barilla tésztaszószok és pestók: mindkét termékkörre 35 százalékos kedvezmény vonatkozik.

Húsáruk is olcsóbban kaphatók

A húsimádók számára is több kedvező ajánlatot tartogat a SPAR. A Regnum és a Pick termékei között felvágottakat, szalonnát, virslit és különféle húsokat is találunk akciós áron.

  • Regnum sertéslapocka, csont nélkül: kilogrammonként 1599 forint helyett 1099 forint.
  • Regnum füstölt, főtt tarja: MySPAR alkalmazással 529 forint helyett 399 forint.
  • Regnum csécsi szalonna: 10 dekagramm ára 349 forintról 279 forintra csökken.
  • Regnum extra sonka: MySPAR alkalmazással 599 forint helyett 399 forintba kerül 10 dekagramm.
  • Regnum hurka: MySPAR áron 999 forint helyett 849 forintért vásárolható meg.
  • Pickstick snack: 799 forint helyett 599 forintba kerül.
  • Pick Piccolino virsli: az ára 1389 forintról 1089 forintra csökken.
  • Kockázott pulyka felsőcombfilé: MySPAR alkalmazással a félkilós kiszerelés 1439 forint helyett 1299 forintba kerül.

Érdemes figyelni arra, hogy egyes kedvezmények kizárólag a MySPAR alkalmazás használatával vehetők igénybe.

LEGO-készleteket is olcsóbban vehetünk

Nemcsak az élelmiszereken, hanem az ajándékokon is spórolhatunk. A mostani akcióban két LEGO-készlet ára is jelentősen csökken, így azoknak is érdemes körülnézniük, akik már a karácsonyi ajándékokat keresik.

  • LEGO Botanicals Miniorchidea: 12 499 forint helyett 7499 forintért vásárolható meg. A megtakarítás 5000 forint.
  • LEGO Ferrari SF90 XX Stradale sportautó: 11 799 forint helyett 6999 forintba kerül, ami 4800 forintos különbség.

Mindkét készletet 40 százalékkal olcsóbban szerezhetjük be az akció ideje alatt.

A SPAR kedvezményei 2026. október 29-től november 4-ig, illetve a készlet erejéig érvényesek. Fontos, hogy nem minden ajánlat érhető el valamennyi üzletben, ezért vásárlás előtt érdemes ellenőrizni az aktuális szórólapot és az egyes boltok kínálatát.

 

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