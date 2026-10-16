Villámgyors vacsorák 25%-kal olcsóbban – rengeteget spórolhatsz, ha így vásárolsz

Ezen a héten különösen érdemes körülnézni a SPAR üzleteiben, hiszen számos gyorsfagyasztott ételt és olasz konyhai alapanyagot vásárolhatunk kedvezményesen. A SPAR akció keretében október 15. és 21. között a MySPAR applikációval több terméket akár 25 százalékkal olcsóbban szerezhetünk be, így a gyors ebédek és vacsorák elkészítésén is spórolhatunk.
Gyorsfagyasztott kedvencek akciósan a SPAR-ban
Egy fárasztó munkanap után jól jöhet egy gyorsan elkészíthető pizza, rántott sajt vagy csirkefalat. A SPAR aktuális kínálatában több népszerű gyorsfagyasztott termékhez is kedvezőbb áron juthatunk hozzá.
Mutatjuk, mely termékeken spórolhatunk:
- Dr. Oetker Giuseppe és Ristorante pizzák: 1599 helyett 1199 forint.
- Aviko fagyasztott édesburgonya: 1859 helyett 1394 forint.
- Valdor csirkemellfilé: 25 százalékos kedvezménnyel.
- Nádudvari rántott sajt és füstölt sajt: 1499 helyett 1124 forint.
- Iglo halrudacskák: 2599 helyett 1949 forint.
- Fini Dino csirkefalatok: 25 százalékos kedvezménnyel.
- SPAR gyoza: szintén 25 százalékkal olcsóbban.
Olasz ízek kedvezményesen
Az olasz konyha kedvelőinek is tartogat ajánlatokat a SPAR. A MySPAR applikációval többféle tészta, szósz és más népszerű alapanyag is kedvezményesen vásárolható meg.
- Prosciutto Crudo sonka: 1999 helyett 1599 forint.
- Caputo Pizzeria pizzaliszt: 999 helyett 799 forint.
- DESPAR tésztaszószok: 929 helyett 699 forint.
- DESPAR prémium száraztészták: 899 helyett 699 forint.
- Kometa Pendrazini Selection Pancetta: 1299 helyett 999 forint.
- Bertolli olívaolaj és olívaolajspray: 2999 helyett 2299 forint.
- DESPAR mascarpone: 1799 helyett 1199 forint.
Így használhatod fel a MySPAR kuponokat
A kedvezmények 2026. október 15. és 21. között érvényesek. Az akciós árak igénybevételéhez a MySPAR applikációban elérhető kupont kell felhasználni, amely a megadott időszakban korlátlan alkalommal használható.
A kupon a SPAR, INTERSPAR, City SPAR, SPAR partner és SPAR market üzletekben váltható be, viszonteladók számára azonban nem érhető el – írja a Mindmegette.hu.