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Villámgyors vacsorák 25%-kal olcsóbban – rengeteget spórolhatsz, ha így vásárolsz

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Gyors vacsora, kevesebb kiadás? Ezen a héten mindkettő összejöhet. A SPAR akció keretében számos gyorsfagyasztott ételt és olasz alapanyagot akár 25 százalékkal olcsóbban vásárolhatunk meg. A MySPAR applikációval október 21-ig használhatjuk ki a kedvezményeket.
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kedvezménymyspar applikációapplikációspar

Ezen a héten különösen érdemes körülnézni a SPAR üzleteiben, hiszen számos gyorsfagyasztott ételt és olasz konyhai alapanyagot vásárolhatunk kedvezményesen. A SPAR akció keretében október 15. és 21. között a MySPAR applikációval több terméket akár 25 százalékkal olcsóbban szerezhetünk be, így a gyors ebédek és vacsorák elkészítésén is spórolhatunk.

A SPAR akció keretében gyorsfagyasztott ételek és olasz alapanyagok kaphatók kedvezményesen. Mutatjuk a MySPAR kuponos árakat és a beváltás feltételeit.
A SPAR akció keretében gyorsfagyasztott ételek és olasz alapanyagok kaphatók kedvezményesen. Mutatjuk a MySPAR kuponos árakat és a beváltás feltételeit. Fotó: Spar

Gyorsfagyasztott kedvencek akciósan a SPAR-ban

Egy fárasztó munkanap után jól jöhet egy gyorsan elkészíthető pizza, rántott sajt vagy csirkefalat. A SPAR aktuális kínálatában több népszerű gyorsfagyasztott termékhez is kedvezőbb áron juthatunk hozzá.

Mutatjuk, mely termékeken spórolhatunk:

  • Dr. Oetker Giuseppe és Ristorante pizzák: 1599 helyett 1199 forint.
  • Aviko fagyasztott édesburgonya: 1859 helyett 1394 forint.
  • Valdor csirkemellfilé: 25 százalékos kedvezménnyel.
  • Nádudvari rántott sajt és füstölt sajt: 1499 helyett 1124 forint.
  • Iglo halrudacskák: 2599 helyett 1949 forint.
  • Fini Dino csirkefalatok: 25 százalékos kedvezménnyel.
  • SPAR gyoza: szintén 25 százalékkal olcsóbban.

Olasz ízek kedvezményesen

Az olasz konyha kedvelőinek is tartogat ajánlatokat a SPAR. A MySPAR applikációval többféle tészta, szósz és más népszerű alapanyag is kedvezményesen vásárolható meg.

  • Prosciutto Crudo sonka: 1999 helyett 1599 forint.
  • Caputo Pizzeria pizzaliszt: 999 helyett 799 forint.
  • DESPAR tésztaszószok: 929 helyett 699 forint.
  • DESPAR prémium száraztészták: 899 helyett 699 forint.
  • Kometa Pendrazini Selection Pancetta: 1299 helyett 999 forint.
  • Bertolli olívaolaj és olívaolajspray: 2999 helyett 2299 forint.
  • DESPAR mascarpone: 1799 helyett 1199 forint.

Így használhatod fel a MySPAR kuponokat

A kedvezmények 2026. október 15. és 21. között érvényesek. Az akciós árak igénybevételéhez a MySPAR applikációban elérhető kupont kell felhasználni, amely a megadott időszakban korlátlan alkalommal használható.

A kupon a SPAR, INTERSPAR, City SPAR, SPAR partner és SPAR market üzletekben váltható be, viszonteladók számára azonban nem érhető el – írja a Mindmegette.hu.

 

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