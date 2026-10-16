Villámgyors vacsorák 25%-kal olcsóbban – rengeteget spórolhatsz, ha így vásárolsz

Ezen a héten különösen érdemes körülnézni a SPAR üzleteiben, hiszen számos gyorsfagyasztott ételt és olasz konyhai alapanyagot vásárolhatunk kedvezményesen. A SPAR akció keretében október 15. és 21. között a MySPAR applikációval több terméket akár 25 százalékkal olcsóbban szerezhetünk be, így a gyors ebédek és vacsorák elkészítésén is spórolhatunk.

A SPAR akció keretében gyorsfagyasztott ételek és olasz alapanyagok kaphatók kedvezményesen. Mutatjuk a MySPAR kuponos árakat és a beváltás feltételeit. Fotó: Spar

Gyorsfagyasztott kedvencek akciósan a SPAR-ban

Egy fárasztó munkanap után jól jöhet egy gyorsan elkészíthető pizza, rántott sajt vagy csirkefalat. A SPAR aktuális kínálatában több népszerű gyorsfagyasztott termékhez is kedvezőbb áron juthatunk hozzá.

Mutatjuk, mely termékeken spórolhatunk:

Dr. Oetker Giuseppe és Ristorante pizzák: 1599 helyett 1199 forint.

1599 helyett 1199 forint. Aviko fagyasztott édesburgonya: 1859 helyett 1394 forint.

1859 helyett 1394 forint. Valdor csirkemellfilé: 25 százalékos kedvezménnyel.

25 százalékos kedvezménnyel. Nádudvari rántott sajt és füstölt sajt: 1499 helyett 1124 forint.

1499 helyett 1124 forint. Iglo halrudacskák: 2599 helyett 1949 forint.

2599 helyett 1949 forint. Fini Dino csirkefalatok: 25 százalékos kedvezménnyel.

25 százalékos kedvezménnyel. SPAR gyoza: szintén 25 százalékkal olcsóbban.

Olasz ízek kedvezményesen

Az olasz konyha kedvelőinek is tartogat ajánlatokat a SPAR. A MySPAR applikációval többféle tészta, szósz és más népszerű alapanyag is kedvezményesen vásárolható meg.

Prosciutto Crudo sonka: 1999 helyett 1599 forint.

1999 helyett 1599 forint. Caputo Pizzeria pizzaliszt: 999 helyett 799 forint.

999 helyett 799 forint. DESPAR tésztaszószok: 929 helyett 699 forint.

929 helyett 699 forint. DESPAR prémium száraztészták: 899 helyett 699 forint.

899 helyett 699 forint. Kometa Pendrazini Selection Pancetta: 1299 helyett 999 forint.

1299 helyett 999 forint. Bertolli olívaolaj és olívaolajspray: 2999 helyett 2299 forint.

2999 helyett 2299 forint. DESPAR mascarpone: 1799 helyett 1199 forint.

Így használhatod fel a MySPAR kuponokat

A kedvezmények 2026. október 15. és 21. között érvényesek. Az akciós árak igénybevételéhez a MySPAR applikációban elérhető kupont kell felhasználni, amely a megadott időszakban korlátlan alkalommal használható.

A kupon a SPAR, INTERSPAR, City SPAR, SPAR partner és SPAR market üzletekben váltható be, viszonteladók számára azonban nem érhető el – írja a Mindmegette.hu.