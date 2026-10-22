Rengeteg veszélyes játékot találtak a boltokban – mutatjuk, mire kell figyelni

A kormányhivatalok munkatársai 114 kereskedelmi egységben összesen 2325 db squishy játékot ellenőriztek, amelyek 89%-ában (2058 db) állapítottak meg valamilyen kifogást.

A squishy játékok 89%-a nem felelt meg a vonatkozó előírásoknak - Illusztráció

Fotó: Facebook/Kereskedelem és Fogyasztóvédelem

A mintavételekre

bevásárlóközpontokból,

nagyáruházakból,

áruházláncokból,

játékboltokból

és webáruházakból

egyaránt sor került. A kisebb üzletekben talált termékeknél a kifogásolási arány megközelítette a 100%-ot.

A játékok jelentős részéről teljesen hiányoztak az egyedi azonosító jelölések (pl. modellszám, típusszám), a gyártói és az importőri adatok. A CE-jelölés ellenére a vizsgált termékek 70%-ánál sem EK-megfelelőségi nyilatkozat, sem műszaki dokumentáció nem állt rendelkezésre.

Az ellenőrzött játékok közel fele erős, szúrós vegyszer szagú volt.

A NAV Szakértői Intézete által végzett laboratóriumi vizsgálatok során valamennyi bevizsgált minta nem megfelelőnek bizonyult: a játékok olyan veszélyes anyagokat tartalmaztak, amelyek súlyos egészségügyi kockázatot jelenthetnek.

Rengeteg eljárást indítottak

Az NKFH szakmai irányításával végzett országos ellenőrzés eredményeként a kormányhivatalok összesen 108 piacfelügyeleti eljárást indítottak, amelyek során megtiltották a nem megfelelő termékek forgalmazását.

A hatósági fellépés célja, hogy a veszélyes játékok ne jelenthessenek további kockázatot a gyermekek egészségére és biztonságára.

Miért is veszélyesek ezek a squishy játékok?

A squishy dumpling egy puha, nyomkodható stresszoldó játék, amely egy ázsiai gőzgombócot idéz. Az ehhez hasonló termékek megvétele kapcsán kiemelten fontos a szülői tudatosság.

A veszélyes játék kapcsán az egyik leggyakoribb figyelmeztető jel az erős, benzinre, hígítóra vagy általános vegyszerszagra emlékeztető szag.

Ha a gyártás során nem megfelelő a kigázosítási vagy szellőztetési fázis, a maradék oldószerek, monomerek és más vegyületek a termék belsejében maradhatnak, majd használat közben fokozatosan a levegőbe kerülhetnek.

A másik jelentős veszély a szakadás és a belső anyagok kiszabadulása: ha a játék fala elvékonyodik, megreped vagy kidurran, a belső gél a gyermek bőrére, kezére, szemébe vagy a környező felületekre kerülhet, ami irritációt, hámlást vagy akár vegyi égéshez hasonló tüneteket is okozhat.

Egyes ilyen játékok felületén úgynevezett flocking por lehet, amely a kellemes, matt, púderes tapintást adja.

Ez a por sok esetben mikroműanyag jellegű textilszál-őrlemény, amely használat közben a levegőbe kerülhet, így a gyermek belélegezheti. Ez torokirritációt, köhögést, érzékeny vagy asztmás gyermekeknél pedig komolyabb panaszokat is kiválthat.