Rengeteg veszélyes játékot találtak a boltokban – mutatjuk, mire kell figyelni

A kormányhivatalok munkatársai 114 kereskedelmi egységben összesen 2325 db squishy játékot ellenőriztek, amelyek 89%-ában (2058 db) állapítottak meg valamilyen kifogást.
A mintavételekre
- bevásárlóközpontokból,
- nagyáruházakból,
- áruházláncokból,
- játékboltokból
- és webáruházakból
egyaránt sor került. A kisebb üzletekben talált termékeknél a kifogásolási arány megközelítette a 100%-ot.
A játékok jelentős részéről teljesen hiányoztak az egyedi azonosító jelölések (pl. modellszám, típusszám), a gyártói és az importőri adatok. A CE-jelölés ellenére a vizsgált termékek 70%-ánál sem EK-megfelelőségi nyilatkozat, sem műszaki dokumentáció nem állt rendelkezésre.
Az ellenőrzött játékok közel fele erős, szúrós vegyszer szagú volt.
A NAV Szakértői Intézete által végzett laboratóriumi vizsgálatok során valamennyi bevizsgált minta nem megfelelőnek bizonyult: a játékok olyan veszélyes anyagokat tartalmaztak, amelyek súlyos egészségügyi kockázatot jelenthetnek.
Rengeteg eljárást indítottak
Az NKFH szakmai irányításával végzett országos ellenőrzés eredményeként a kormányhivatalok összesen 108 piacfelügyeleti eljárást indítottak, amelyek során megtiltották a nem megfelelő termékek forgalmazását.
A hatósági fellépés célja, hogy a veszélyes játékok ne jelenthessenek további kockázatot a gyermekek egészségére és biztonságára.
Miért is veszélyesek ezek a squishy játékok?
A squishy dumpling egy puha, nyomkodható stresszoldó játék, amely egy ázsiai gőzgombócot idéz. Az ehhez hasonló termékek megvétele kapcsán kiemelten fontos a szülői tudatosság.
A veszélyes játék kapcsán az egyik leggyakoribb figyelmeztető jel az erős, benzinre, hígítóra vagy általános vegyszerszagra emlékeztető szag.
Ha a gyártás során nem megfelelő a kigázosítási vagy szellőztetési fázis, a maradék oldószerek, monomerek és más vegyületek a termék belsejében maradhatnak, majd használat közben fokozatosan a levegőbe kerülhetnek.
A másik jelentős veszély a szakadás és a belső anyagok kiszabadulása: ha a játék fala elvékonyodik, megreped vagy kidurran, a belső gél a gyermek bőrére, kezére, szemébe vagy a környező felületekre kerülhet, ami irritációt, hámlást vagy akár vegyi égéshez hasonló tüneteket is okozhat.
Egyes ilyen játékok felületén úgynevezett flocking por lehet, amely a kellemes, matt, púderes tapintást adja.
Ez a por sok esetben mikroműanyag jellegű textilszál-őrlemény, amely használat közben a levegőbe kerülhet, így a gyermek belélegezheti. Ez torokirritációt, köhögést, érzékeny vagy asztmás gyermekeknél pedig komolyabb panaszokat is kiválthat.
Mire kell figyelni vásárlásnál?
Az egyik legfontosabb szempont vásárlás előtt, hogy a terméken vagy a csomagolásán szerepeljen a CE-jelölés. Emellett legyen feltüntetve a gyártó vagy az európai importőr neve és címe, valamint a szükséges figyelmeztetés, például a korosztályi ajánlás és adott esetben a fulladásveszélyre utaló felirat.
Ha ezek hiányoznak, már feltételezhető, hogy a termék nem az uniós szabályoknak megfelelően került forgalomba.
Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a CE-jelölés önmagában nem jelent független hatósági minősítést vagy biztonsági garanciát, ezért a vásárlóknak a termék egyéb jelöléseire, a gyártói adatokra és az esetleges figyelmeztető jelekre is érdemes figyelniük.
Különösen gyanús, ha a csomagolás hiányos, nehezen értelmezhető, vagy semmilyen visszakövethető gyártói információt nem tartalmaz. Ugyanilyen fontos a szagpróba: ha kibontáskor erős vegyszerszag érezhető, jobb nem használatba venni, hanem visszavinni a terméket és szükség esetén jelezni az illetékes kormányhivatalnak.
Felrobbantak a forróságban
Rengeteg gyerek szenvedett égési sérüléseket a nagy népszerűségnek örvendő squishy játékok miatt, amik nyári hőségben annyira felforrósodtak, hogy felrepedtek, a bennük lévő forró gél pedig súlyos sérüléseket okozott.