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játék

Rengeteg veszélyes játékot találtak a boltokban – mutatjuk, mire kell figyelni

37 perce
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A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) szakmai irányításával a kormányhivatalok több mint 2000 squishy dumpling játékot ellenőriztek. A termékek 89 százaléka nem felelt meg a vonatkozó előírásoknak, míg a laboratóriumi körülmények között vizsgált squishy játékok mindegyike tartalmazott olyan összetevőt, amely az egészségre súlyosan káros lehet. A fogyasztóvédelmi hatóság az érintett játékokat a forgalomból kivonta.
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A kormányhivatalok munkatársai 114 kereskedelmi egységben összesen 2325 db squishy játékot ellenőriztek, amelyek 89%-ában (2058 db) állapítottak meg valamilyen kifogást.

squishy játékok
A squishy játékok 89%-a nem felelt meg a vonatkozó előírásoknak - Illusztráció
Fotó: Facebook/Kereskedelem és Fogyasztóvédelem

A mintavételekre

  • bevásárlóközpontokból,
  • nagyáruházakból,
  • áruházláncokból,
  • játékboltokból
  • és webáruházakból

egyaránt sor került. A kisebb üzletekben talált termékeknél a kifogásolási arány megközelítette a 100%-ot.

A játékok jelentős részéről teljesen hiányoztak az egyedi azonosító jelölések (pl. modellszám, típusszám), a gyártói és az importőri adatok. A CE-jelölés ellenére a vizsgált termékek 70%-ánál sem EK-megfelelőségi nyilatkozat, sem műszaki dokumentáció nem állt rendelkezésre.

Az ellenőrzött játékok közel fele erős, szúrós vegyszer szagú volt.

A NAV Szakértői Intézete által végzett laboratóriumi vizsgálatok során valamennyi bevizsgált minta nem megfelelőnek bizonyult: a játékok olyan veszélyes anyagokat tartalmaztak, amelyek súlyos egészségügyi kockázatot jelenthetnek.

Rengeteg eljárást indítottak

Az NKFH szakmai irányításával végzett országos ellenőrzés eredményeként a kormányhivatalok összesen 108 piacfelügyeleti eljárást indítottak, amelyek során megtiltották a nem megfelelő termékek forgalmazását.

A hatósági fellépés célja, hogy a veszélyes játékok ne jelenthessenek további kockázatot a gyermekek egészségére és biztonságára.

Miért is veszélyesek ezek a squishy játékok?

A squishy dumpling egy puha, nyomkodható stresszoldó játék, amely egy ázsiai gőzgombócot idéz. Az ehhez hasonló termékek megvétele kapcsán kiemelten fontos a szülői tudatosság.

A veszélyes játék kapcsán az egyik leggyakoribb figyelmeztető jel az erős, benzinre, hígítóra vagy általános vegyszerszagra emlékeztető szag.

Ha a gyártás során nem megfelelő a kigázosítási vagy szellőztetési fázis, a maradék oldószerek, monomerek és más vegyületek a termék belsejében maradhatnak, majd használat közben fokozatosan a levegőbe kerülhetnek.

A másik jelentős veszély a szakadás és a belső anyagok kiszabadulása: ha a játék fala elvékonyodik, megreped vagy kidurran, a belső gél a gyermek bőrére, kezére, szemébe vagy a környező felületekre kerülhet, ami irritációt, hámlást vagy akár vegyi égéshez hasonló tüneteket is okozhat.

Egyes ilyen játékok felületén úgynevezett flocking por lehet, amely a kellemes, matt, púderes tapintást adja.

Ez a por sok esetben mikroműanyag jellegű textilszál-őrlemény, amely használat közben a levegőbe kerülhet, így a gyermek belélegezheti. Ez torokirritációt, köhögést, érzékeny vagy asztmás gyermekeknél pedig komolyabb panaszokat is kiválthat.

Mire kell figyelni vásárlásnál?

Az egyik legfontosabb szempont vásárlás előtt, hogy a terméken vagy a csomagolásán szerepeljen a CE-jelölés. Emellett legyen feltüntetve a gyártó vagy az európai importőr neve és címe, valamint a szükséges figyelmeztetés, például a korosztályi ajánlás és adott esetben a fulladásveszélyre utaló felirat.

Ha ezek hiányoznak, már feltételezhető, hogy a termék nem az uniós szabályoknak megfelelően került forgalomba.

Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a CE-jelölés önmagában nem jelent független hatósági minősítést vagy biztonsági garanciát, ezért a vásárlóknak a termék egyéb jelöléseire, a gyártói adatokra és az esetleges figyelmeztető jelekre is érdemes figyelniük.

Különösen gyanús, ha a csomagolás hiányos, nehezen értelmezhető, vagy semmilyen visszakövethető gyártói információt nem tartalmaz. Ugyanilyen fontos a szagpróba: ha kibontáskor erős vegyszerszag érezhető, jobb nem használatba venni, hanem visszavinni a terméket és szükség esetén jelezni az illetékes kormányhivatalnak.

Felrobbantak a forróságban

Rengeteg gyerek szenvedett égési sérüléseket a nagy népszerűségnek örvendő squishy játékok miatt, amik nyári hőségben annyira felforrósodtak, hogy felrepedtek, a bennük lévő forró gél pedig súlyos sérüléseket okozott.

 

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