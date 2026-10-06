Beperelték a Starbucksot: nyolc népszerű ital miatt robbant ki a botrány

Csoportos keresetté nyilvánítani kívánt pert indítottak a Starbucks ellen az Egyesült Államokban. A pénteken benyújtott kereset szerint a kávézólánc nyolc proteinitalát megtévesztően reklámozták cukormentesként, noha azok a tejben található laktóz miatt cukrot tartalmaznak.

Súlyos vád: nem is cukormentesek a Starbucks új italai.

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Beperelték a Starbucksot a „cukormentes” italai miatt

A felperesek szerint egy átlagos vásárló nem számítana arra, hogy egy 20 vagy 24 unciás venti adagban 13–21 gramm cukor található. A kereset azt állítja, hogy a szövetségi szabályozás alapján a „cukormentes” megjelölés nem használható olyan italra, amely 12 unciánként több mint 0,5 gramm cukrot tartalmaz.

A fogyasztók azzal is vádolják a Starbucksot, hogy megpróbálta kihasználni az amerikaiak cukorfogyasztásuk csökkentésére irányuló törekvését. Szerintük a vállalat azt sem tüntette fel megfelelően, hogy a proteinitalok nem alacsony kalóriatartalmúak, és nem testsúlyszabályozásra szánt termékek.

A kifogásolt kínálatban cukormentes vaníliás és karamellás proteinlatte, valamint cukormentes vaníliás és karamellás proteinmatcha szerepel, ezek jeges változataival együtt.

A Starbucks honlapja az italokat magas fehérjetartalmú, hozzáadott cukor nélkül készült termékekként mutatja be. Egy venti adag energiatartalma 270 és 340 kalória között van.

A seattle-i szövetségi bírósághoz benyújtott kereset meghatározatlan összegű kártérítést követel hamis reklámozásra és több állam fogyasztóvédelmi törvényeinek megsértésére hivatkozva. A Starbucks hétfőn nem kommentálta az ügyet.