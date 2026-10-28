ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Újabb fordulat a lélegeztetőgép-beszerzések ügyében: két ember ellen adtak ki elfogatóparancsot

sziget fesztivál

Váratlan vezetőváltás a Szigetnél: 15 év után új főszervező érkezik

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Átalakították a Sziget Fesztivált szervező társaság vezetését: Filutás Anna lett a Sziget Zrt. új cégvezetője és főszervezője. Kádár Tamás 15 év után adja át neki a tisztséget, de igazgatósági tagként továbbra is részt vesz a vállalat munkájában.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
sziget fesztiválfilutás annakádár tamás

A Sziget Fesztivál szervezeti átalakítása a 2025 végén lezajlott tulajdonosváltást követi – írta a HVG a társaság közleménye alapján. A tulajdonosi és a menedzsmentszintet különválasztották, a stratégiai döntésekért pedig egy újonnan létrehozott igazgatóság felel.

Sziget Fesztivál
Sziget Fesztivál.
Fotó: Markovics Gábor

Sziget Fesztivál: 15 év után új főszervező érkezik

Filutás Anna több mint tíz éve dolgozik a Szigetnél. Korábban részt vett a Balaton Sound és a VOLT Fesztivál operatív tervezésében és produkciós menedzsmentjében, később a Balaton Sound projektvezetője, majd a Sziget üzletfejlesztési vezetője lett.

Az új igazgatóság elnöke Gerendai Károly. A testület tagja Csókás Sándor, Kádár Tamás, a Budapest Parkot képviselő Pálffy András, valamint a 2026-ban csatlakozott kisbefektetők képviseletében Horváth Ádám. Filutás Anna ugyancsak helyet kapott az igazgatóságban.

 

Szóljon hozzá!