Váratlan vezetőváltás a Szigetnél: 15 év után új főszervező érkezik

A Sziget Fesztivál szervezeti átalakítása a 2025 végén lezajlott tulajdonosváltást követi – írta a HVG a társaság közleménye alapján. A tulajdonosi és a menedzsmentszintet különválasztották, a stratégiai döntésekért pedig egy újonnan létrehozott igazgatóság felel.

Sziget Fesztivál.

Fotó: Markovics Gábor

Sziget Fesztivál: 15 év után új főszervező érkezik

Filutás Anna több mint tíz éve dolgozik a Szigetnél. Korábban részt vett a Balaton Sound és a VOLT Fesztivál operatív tervezésében és produkciós menedzsmentjében, később a Balaton Sound projektvezetője, majd a Sziget üzletfejlesztési vezetője lett.

Az új igazgatóság elnöke Gerendai Károly. A testület tagja Csókás Sándor, Kádár Tamás, a Budapest Parkot képviselő Pálffy András, valamint a 2026-ban csatlakozott kisbefektetők képviseletében Horváth Ádám. Filutás Anna ugyancsak helyet kapott az igazgatóságban.