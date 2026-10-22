Október 31-én lejár a határidő: nagy változás jön a Telekom-számláknál

A Telekom-számlák közül a még nyitott tételeket október 31-ig lehet rendezni a Díjnet rendszerében. November 1-jétől az új számlák a Telekom online ügyfélszolgálatán és mobilalkalmazásában jelennek meg, elkészültükről pedig közvetlenül a szolgáltató küld e-mailt.

Új helyen kell befizetni a Telekom-számlát.

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Megváltozik a Telekom-számlák befizetése

Az értesítések automatikusan a Díjneten korábban megadott címre érkeznek, ezért az átálláshoz nincs külön teendő. Az e-mail-cím november 1. után módosítható a Telekom-fiók számlázási beállításainál.

A korábbi számlák nem vesznek el: az október 31. előtt kiállított dokumentumok alapesetben 18 hónapig elérhetők maradnak a Díjneten. A SzámlaPlusz előfizetői a szolgáltatás teljes időtartama alatt hozzáférhetnek azokhoz.