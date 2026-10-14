Termékvisszahívás: allergiás reakciót okozhat, ne fogyaszd el az érintett élelmiszert!

A Nébih október 13-án közzétett tájékoztatása szerint a Natur-Food Kft. önkéntesen kezdeményezte a termékvisszahívást. A vizsgálatok során a megengedett határértéket meghaladó kén-dioxid-tartalmat állapítottak meg.

A termékvisszahívás két márka aszalt sárgabarackját érinti - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A termékvisszahívás az alábbi termékeket érinti:

NaturFood aszalt sárgabarack, 100 grammos kiszerelés

NaturFood aszalt sárgabarack, 200 grammos kiszerelés

SPAR aszalt sárgabarack, 200 grammos kiszerelés

A termékek gyártója a Natur-Food Kft., forgalmazóik a Natur-Food Kft. és a SPAR Magyarország Kft.

Súlyos allergiás reakciót is kiválthat

A kén-dioxid a szárított gyümölcsökben engedélyezett adalékanyag, amelyet többek között tartósításra használnak. Az arra érzékeny embereknél azonban allergiás reakciót válthat ki, amely egyes esetekben súlyos is lehet – közölte a Nébih.

A visszahívás oka a határérték feletti kén-dioxid-tartalom, ezért a hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy ellenőrizzék otthonukban az érintett termékeket.

Fotó: Nébih

Vissza lehet vinni a SPAR üzleteibe

Akinek van otthon a visszahívásban érintett termékekből, ne fogyassza el azokat! A SPAR tájékoztatása szerint az érintett aszalt sárgabarackokat vissza lehet vinni az üzletekbe, ahol visszaveszik a termékeket, és visszatérítik a vételárat – írja a BOON.

A visszavitelre 2026. november 12-ig van lehetőség.

A vásárlóknak érdemes ellenőrizniük a termék márkáját és kiszerelését, mert a visszahívás kizárólag a megjelölt aszalt sárgabarackokra vonatkozik.