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termékvisszahívás

Súlyos balesetet okozhat egy gyerekeknek szánt termék, a hatóság figyelmeztet

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Egy ártalmatlannak tűnő gyerekjelmez is komoly veszélyforrássá válhat, ha egyes részei beleakadnak a játszótéri eszközökbe vagy a mozgólépcsőbe. A termékvisszahívás a magyar családokat is érintheti, ezért a hatóság azonnali óvatosságra inti a szülőket.
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termékvisszahívásnemzeti kereskedelmi és fogyasztóvédelmi hatóságtemusérüléstermék

Súlyos sérüléseket okozhat egy, a Temun árusított gyermekjelmez, ezért visszahívták a terméket. A termékvisszahívás Magyarországot is érintheti, mivel a veszélyes jelmez a hazai vásárlók számára is elérhető lehetett – figyelmeztetett a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

Egy Temun árult gyermekjelmez súlyos balesetet okozhat. Az NKFH termékvisszahívásra figyelmeztet. Mutatjuk a veszélyes termék azonosítóit és a teendőket.
Termékvisszahívás: súlyos sérüléseket okozhat egy gyermekjelmez Forrás: NKFH

A Ninja Samouraï Costume Set nevű ninjajelmezhez az alkarra és a vádlira köthető piros szalagok tartoznak, amelyek jelentősen hosszabbak a biztonsági szabványokban megengedettnél. A túl hosszú szalagokban a gyermekek megbotolhatnak, illetve azok játszótéri eszközökbe vagy mozgólépcsőbe akadva súlyos balesetet okozhatnak. A veszélyes gyermekjelmez visszahívásáról az uniós Safety Gate riasztási rendszerben is figyelmeztetést adtak ki.

Termékvisszahívás: súlyos sérüléseket okozhat egy gyermekjelmez

A terméket kizárólag a Temu online piacterén értékesítették. A visszahívott ninjajelmez az alábbi azonosítók alapján ismerhető fel:

  • Termék neve: Ninja Samouraï Costume Set
  • Modellszám: 57352290894
  • Vonalkód: 68394238702
  • Temu-termékazonosító: 606127542631135

Az NKFH arra kéri a vásárlókat, hogy amennyiben rendelkeznek az érintett jelmezzel, azonnal vegyék el a gyermekektől. A balesetveszélyes szalagokat el kell távolítani a ruháról, vagy fel kell hagyni a termék használatával. A Temu a regisztrált vásárlókat közvetlenül is értesíti a veszélyről.

Allergiás reakciót okozhat, ne fogyaszd el az érintett élelmiszert!

Újabb élelmiszer miatt figyelmezteti a vásárlókat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), miután határérték feletti adalékanyag-tartalmat mutattak ki egyes aszalt sárgabarackokban. A termékvisszahívás a NaturFood és a SPAR márkájú termékeket érinti, amelyek fogyasztása az arra érzékenyeknél allergiás, akár súlyos reakciót is kiválthat.

Ezt a két ásványvizet nehogy megidd!

Fontos figyelmeztetés érkezett a vásárlóknak, érdemes ellenőrizni az otthon tárolt palackokat. A Nébih mikrobiológiai probléma miatt kétféle ásványvíz visszahívását rendelte el, az érintett termékeket nem szabad elfogyasztani.

 

 

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