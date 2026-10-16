Súlyos balesetet okozhat egy gyerekeknek szánt termék, a hatóság figyelmeztet

Súlyos sérüléseket okozhat egy, a Temun árusított gyermekjelmez, ezért visszahívták a terméket. A termékvisszahívás Magyarországot is érintheti, mivel a veszélyes jelmez a hazai vásárlók számára is elérhető lehetett – figyelmeztetett a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

Termékvisszahívás: súlyos sérüléseket okozhat egy gyermekjelmez Forrás: NKFH

A Ninja Samouraï Costume Set nevű ninjajelmezhez az alkarra és a vádlira köthető piros szalagok tartoznak, amelyek jelentősen hosszabbak a biztonsági szabványokban megengedettnél. A túl hosszú szalagokban a gyermekek megbotolhatnak, illetve azok játszótéri eszközökbe vagy mozgólépcsőbe akadva súlyos balesetet okozhatnak. A veszélyes gyermekjelmez visszahívásáról az uniós Safety Gate riasztási rendszerben is figyelmeztetést adtak ki.

Termékvisszahívás: súlyos sérüléseket okozhat egy gyermekjelmez

A terméket kizárólag a Temu online piacterén értékesítették. A visszahívott ninjajelmez az alábbi azonosítók alapján ismerhető fel:

Termék neve: Ninja Samouraï Costume Set

Ninja Samouraï Costume Set Modellszám: 57352290894

57352290894 Vonalkód: 68394238702

68394238702 Temu-termékazonosító: 606127542631135

Az NKFH arra kéri a vásárlókat, hogy amennyiben rendelkeznek az érintett jelmezzel, azonnal vegyék el a gyermekektől. A balesetveszélyes szalagokat el kell távolítani a ruháról, vagy fel kell hagyni a termék használatával. A Temu a regisztrált vásárlókat közvetlenül is értesíti a veszélyről.