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fogyasztóvédelmi hatóság

Súlyos látáskárosodást okozhat egy népszerű gyerekjáték – magyar szülőket is figyelmeztetnek

28 perce
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Súlyos, akár maradandó látáskárosodást okozhat egy Temun árult játék markoló, amely Magyarországon is elérhető lehetett. A termékvisszahívás miatt a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) figyelmeztette a szülőket, hogy azonnal vegyék el a veszélyes játékot a gyermekektől, és ne használják tovább.
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Az Európai Unió Safety Gate riasztási rendszerében közzétett figyelmeztetés szerint a műanyag munkagép alján található, villogó kék LED-fény súlyosan károsíthatja a gyermekek szemét. A laboratóriumi vizsgálatok kimutatták, hogy a fényforrás sugárzása és intenzitása jelentősen meghaladja a megengedett egészségügyi határértéket. Ez miatt termékvisszahívásra került sor az NKFH (Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság) részéről.

Termékvisszahívás: súlyos látáskárosodást okozhat egy játék
Visszahívtak egy Temun árult játék markolót, mert a LED-fénye maradandó látáskárosodást okozhat. Az NKFH arra figyelmezteti a szülőket, hogy ne használják a játékot Forrás: NKFH

Termékvisszahívás: maradandó látáskárosodást egy Temun árult játék

A veszélyt az jelenti, hogy a gyermek játék közben közvetlenül belenézhet a markoló alján található kék fénybe. Ez akár súlyos, maradandó retinasérülést is okozhat, amely a látást veszélyezteti.

A termékvisszahívás a következő játékot érinti:

  • Termék: elemes, villogó LED-es műanyag játék markoló
  • Márka: random engineeri
  • Gyártási tételszám: 20250702
  • Értékesítési hely: Temu online piactér
  • Termékazonosító: id601103548329489

Mit tegyenek a szülők, ha megvásárolták a veszélyes játékot?

Az NKFH arra kéri a vásárlókat, hogy azonnal vegyék el a markolót a gyermekektől, távolítsák el belőle az elemeket, és semmiképpen ne használják tovább.

A hatóság közölte, hogy Magyarország is érintett lehet a termékvisszahívásban, mivel a játék hazánkban is elérhető volt. A Temu közvetlenül értesíti a regisztrált vásárlókat a vételár visszatérítésének részleteiről. A fogyasztóvédelmi figyelmeztetés célja, hogy a veszélyes termék ne okozhasson sérülést a gyermekeknek – olvasható a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság oldalán.

Itt vannak az adatok, így rendelnek a magyarok a temus vám bevezetése után

Nem szűnt meg a magyarok külföldi vásárlási kedve a júliusban bevezetett 3 eurós vám hatására, de egyre többen alaposabban mérlegelik, honnan és mennyiért rendelnek. A Temu használata mérséklődött, miközben a vásárlók nagyobb figyelmet fordítanak a végösszegre, és gyakrabban hasonlítják össze a különböző webáruházak ajánlatait.

 

 

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