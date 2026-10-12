Súlyos látáskárosodást okozhat egy népszerű gyerekjáték – magyar szülőket is figyelmeztetnek

Az Európai Unió Safety Gate riasztási rendszerében közzétett figyelmeztetés szerint a műanyag munkagép alján található, villogó kék LED-fény súlyosan károsíthatja a gyermekek szemét. A laboratóriumi vizsgálatok kimutatták, hogy a fényforrás sugárzása és intenzitása jelentősen meghaladja a megengedett egészségügyi határértéket. Ez miatt termékvisszahívásra került sor az NKFH (Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság) részéről.
Termékvisszahívás: maradandó látáskárosodást egy Temun árult játék
A veszélyt az jelenti, hogy a gyermek játék közben közvetlenül belenézhet a markoló alján található kék fénybe. Ez akár súlyos, maradandó retinasérülést is okozhat, amely a látást veszélyezteti.
A termékvisszahívás a következő játékot érinti:
- Termék: elemes, villogó LED-es műanyag játék markoló
- Márka: random engineeri
- Gyártási tételszám: 20250702
- Értékesítési hely: Temu online piactér
- Termékazonosító: id601103548329489
Mit tegyenek a szülők, ha megvásárolták a veszélyes játékot?
Az NKFH arra kéri a vásárlókat, hogy azonnal vegyék el a markolót a gyermekektől, távolítsák el belőle az elemeket, és semmiképpen ne használják tovább.
A hatóság közölte, hogy Magyarország is érintett lehet a termékvisszahívásban, mivel a játék hazánkban is elérhető volt. A Temu közvetlenül értesíti a regisztrált vásárlókat a vételár visszatérítésének részleteiről. A fogyasztóvédelmi figyelmeztetés célja, hogy a veszélyes termék ne okozhasson sérülést a gyermekeknek – olvasható a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság oldalán.
Itt vannak az adatok, így rendelnek a magyarok a temus vám bevezetése után
Nem szűnt meg a magyarok külföldi vásárlási kedve a júliusban bevezetett 3 eurós vám hatására, de egyre többen alaposabban mérlegelik, honnan és mennyiért rendelnek. A Temu használata mérséklődött, miközben a vásárlók nagyobb figyelmet fordítanak a végösszegre, és gyakrabban hasonlítják össze a különböző webáruházak ajánlatait.