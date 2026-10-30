Nagy bejelentést tett a Tesco: ez vár a magyarországi áruházakra

A Portfolio beszámolója szerint a megállapodás a két ország valamennyi Tesco-áruházára, irodájára, valamint három logisztikai központjára is kiterjed. A brit áruházlánc a befolyó összeg nagy részét részvény-visszavásárlásra fordítaná.

Új tulajdonoshoz kerülnek a Tesco üzletei két szomszédos országban. Fotó: Facebook/Tesco Magyarország

Kivonul két szomszédos országból a Tesco

A tranzakció lezárásához még versenyhatósági és más szabályozói engedélyek szükségesek. A folyamat várhatóan 2027 második felében fejeződhet be, addig a cseh és a szlovák egységek továbbra is a Tesco részeként működnek.

A vállalat a lépéssel tovább egyszerűsítené működését, és nagyobb figyelmet fordítana brit és ír alaptevékenységére. A magyarországi hálózat nem része az adásvételnek, azt továbbra is a Tesco birtokolja és üzemelteti.

Megszólalt a Tesco a magyarországi üzleteiről

A Tesco egyelőre nem adja el magyarországi üzlethálózatát

- közölte pénteken Londonban a legnagyobb brit kiskereskedelmi hálózat, miután bejelentette csehországi és szlovákiai érdekeltségeinek értékesítését.

A cég a Londoni Értéktőzsdén (LSE) közölte, hogy csehországi és szlovákiai üzleteit az Ahold Delhaize hollandiai központú nemzetközi élelmiszerforgalmazó konglomerátumnak adja el.

A tranzakció értéke a 2016 óta alkalmazott International Financial Reporting Standard könyvelési szabvány (IFRS 16) alapján 1,7 milliárd euró.

A bejelentés szerint ugyanakkor magyarországi üzlethálózat nem része az ügyletnek, a magyar boltokat továbbra is a Tesco birtokolja és működteti. A londoni közlemény megfogalmazása szerint a Tesco továbbra is "minden lehetőséget tanulmányoz" a magyarországi érdekeltség jövőjével kapcsolatban.