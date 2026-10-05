Ma már többféle nem ketreces tartásból származó tojás közül válogathatsz a Spar üzleteiben, ugyanis a ketreces tojások helyét különböző tartási rendszerekből származó termékek vették át. A kínálatban ma már a mélyalmos tojások képviselik a legnagyobb arányt, mellettük pedig szabadtartású és bio tojásokat is találsz, ha tehát a lánc saját üzemeltetésű üzleteiben vásárolsz tojást, biztos lehetsz benne, hogy a polcokon már csak nem ketreces tartásból származó tojások közül választhatsz.

Kivezeti a Spar a ketreces tojásokat - Fotó: Illusztráció / SPAR

A különböző tartási rendszerek között vannak különbségek. A mélyalmos tartás nagyobb mozgásteret biztosít a tojótyúkoknak, és lehetőséget ad a természetes viselkedésre, például a kapirgálásra, a porfürdőzésre, illetve a fészek vagy ülőrúd használatára. A szabadtartású rendszerben ezen felül kültéri terület is rendelkezésre áll. Ha tehát tojást választasz, nemcsak az árat vagy a méretet érdemes megnézned: a csomagoláson és a tojás héján található jelölésekből is tájékozódhatsz.

A Spar a tojáskategóriában 100%-ban magyar beszállítókkal dolgozik, amelyek jellemzően saját állományból, illetve többségében magyar gazdaságokból szerzik be a tojást.

A ketreces tojások kivezetését a meglévő beszállítói körrel valósította meg a vállalat. Az átállás során arra törekedtek, hogy a vásárlók számára folyamatosan elérhetőek legyenek a megfelelő alternatívák, így a változás ne választékcsökkenést, hanem a nem ketreces tojások kínálatának erősödését jelentse.

A polcokon mélyalmos, szabadtartású és bio tojások közül választhatsz - Fotó: Illusztráció /SPAR

A bolti kínálat változásával a vásárlói szokások is átalakultak. A mélyalmos, szabadtartású és bio tojások iránt egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik, így ma már ezek a termékek töltik meg a polcokat a cég saját üzemeltetésű üzleteiben. A változás a tojás jelentősége miatt sem elhanyagolható: a Spar 2025-ben több mint 12 millió doboz tojást értékesített Magyarországon. A franchise rendszerben működő üzletekben a választék kialakítása az egyes partnerek döntésén múlik, a lánc azonban őket is ösztönzi a nem ketreces tojások minél nagyobb arányú bevezetésére.