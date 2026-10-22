Így alakul az ünnepi nyitvatartás október 23-án – erre érdemes készülni

Az október 23-i ünnepi nyitvatartás értelmében pénteken a legtöbb üzlet zárva tart, szombaton és vasárnap azonban már a megszokott rend szerint fogadják a vásárlókat.

Az ünnepi nyitvatartás a Lidl, az Aldi, a Tesco és más nagy üzletláncok működését is érinti (illusztráció)

Fotó: Origo

Az idei nemzeti ünnep péntekre esik, így a szokásos munkarendben dolgozók számára háromnapos hosszú hétvége következik. A munkaszüneti nap miatt a nagyobb élelmiszerüzletek és kereskedelmi láncok többsége zárva tart. Október 22-én, csütörtökön még a megszokott nyitvatartás szerint lehet vásárolni, szombaton és vasárnap pedig ismét a szokásos hétvégi rend lesz érvényben.

Így alakul az ünnepi nyitvatartás a nagy üzletláncoknál

A nagyobb élelmiszerláncok hagyományos üzletei október 23-án zárva tartanak. A vásárlóknak az alábbi nyitvatartási rendre kell készülniük:

Lidl: október 23-án az üzletek zárva tartanak. Csütörtökön, valamint szombaton és vasárnap a megszokott nyitvatartás lesz érvényben.

Aldi: pénteken az üzletek nem nyitnak ki, a hosszú hétvége további napjain a szokásos rend szerint működnek.

Tesco: a hagyományos üzletek és hipermarketek október 23-án zárva lesznek, szombaton és vasárnap ismét fogadják a vásárlókat.

SPAR és INTERSPAR: a hagyományos szupermarketek és hipermarketek pénteken zárva tartanak, egyes speciális üzletek azonban kivételt jelenthetnek.

PENNY: október 23-án az üzletek zárva lesznek, a többi napon a megszokott nyitvatartás szerint működnek.

Auchan: a hagyományos áruházak pénteken nem fogadnak vásárlókat, szombaton és vasárnap viszont ismét kinyitnak.

A CBA, a Príma, a Coop és a Reál üzleteinél eltérő lehet a nyitvatartás, mivel számos egység helyi üzemeltetésben működik. A legtöbb bolt ezeknél a láncoknál is zárva tart pénteken, ugyanakkor előfordulhatnak kivételek.

Hol lehet vásárolni október 23-án?

A munkaszüneti nap ellenére bizonyos üzletek és szolgáltatók továbbra is elérhetők lesznek. A benzinkutakon működő boltok, köztük egyes SPAR Express és DESPAR üzletek, október 23-án is nyitva tarthatnak.

Emellett bizonyos SPAR Market és SPAR partnerüzletek is fogadhatnak vásárlókat. A kisebb, családi üzemeltetésű élelmiszerboltok és egyes éjjel-nappali üzletek szintén kivételt jelenthetnek.