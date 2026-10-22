Így alakul az ünnepi nyitvatartás október 23-án – erre érdemes készülni

Az október 23-i ünnepi nyitvatartás értelmében pénteken a legtöbb üzlet zárva tart, szombaton és vasárnap azonban már a megszokott rend szerint fogadják a vásárlókat.
Az idei nemzeti ünnep péntekre esik, így a szokásos munkarendben dolgozók számára háromnapos hosszú hétvége következik. A munkaszüneti nap miatt a nagyobb élelmiszerüzletek és kereskedelmi láncok többsége zárva tart. Október 22-én, csütörtökön még a megszokott nyitvatartás szerint lehet vásárolni, szombaton és vasárnap pedig ismét a szokásos hétvégi rend lesz érvényben.
Így alakul az ünnepi nyitvatartás a nagy üzletláncoknál
A nagyobb élelmiszerláncok hagyományos üzletei október 23-án zárva tartanak. A vásárlóknak az alábbi nyitvatartási rendre kell készülniük:
- Lidl: október 23-án az üzletek zárva tartanak. Csütörtökön, valamint szombaton és vasárnap a megszokott nyitvatartás lesz érvényben.
- Aldi: pénteken az üzletek nem nyitnak ki, a hosszú hétvége további napjain a szokásos rend szerint működnek.
- Tesco: a hagyományos üzletek és hipermarketek október 23-án zárva lesznek, szombaton és vasárnap ismét fogadják a vásárlókat.
- SPAR és INTERSPAR: a hagyományos szupermarketek és hipermarketek pénteken zárva tartanak, egyes speciális üzletek azonban kivételt jelenthetnek.
- PENNY: október 23-án az üzletek zárva lesznek, a többi napon a megszokott nyitvatartás szerint működnek.
- Auchan: a hagyományos áruházak pénteken nem fogadnak vásárlókat, szombaton és vasárnap viszont ismét kinyitnak.
- A CBA, a Príma, a Coop és a Reál üzleteinél eltérő lehet a nyitvatartás, mivel számos egység helyi üzemeltetésben működik. A legtöbb bolt ezeknél a láncoknál is zárva tart pénteken, ugyanakkor előfordulhatnak kivételek.
Hol lehet vásárolni október 23-án?
A munkaszüneti nap ellenére bizonyos üzletek és szolgáltatók továbbra is elérhetők lesznek. A benzinkutakon működő boltok, köztük egyes SPAR Express és DESPAR üzletek, október 23-án is nyitva tarthatnak.
Emellett bizonyos SPAR Market és SPAR partnerüzletek is fogadhatnak vásárlókat. A kisebb, családi üzemeltetésű élelmiszerboltok és egyes éjjel-nappali üzletek szintén kivételt jelenthetnek.
Az ünnepnapon az alábbi üzletek és szolgáltatók is működhetnek:
- benzinkutak és a hozzájuk tartozó üzletek;
- önálló virágboltok;
- újságárusok;
- édességboltok;
- egyes pékségek;
- vendéglátó- és szórakozóhelyek;
- olyan kisebb üzletek, amelyekben a tulajdonos vagy a jogszabály szerint erre jogosult családtag dolgozik.
A felsorolt üzlettípusok esetében a nyitvatartás nem automatikus, ezért indulás előtt célszerű tájékozódni az adott kereskedelmi egység működéséről.
A posták és a gyógyszertárak nyitvatartása is változik
A Magyar Posta tájékoztatása szerint október 23-án a posták zárva tartanak. Az esetleges eltérő nyitvatartásokról a Magyar Posta hivatalos tájékoztatójában lehet tájékozódni.
A gyógyszertári ellátás a munkaszüneti napon is biztosított lesz, a patikák azonban ügyeleti rend szerint működnek. Az ügyeletes gyógyszertárak listája a hatósági gyógyszertárkeresőben érhető el.
A hosszú hétvégére tervezett nagyobb bevásárlásokat ezért érdemes még október 22-én, csütörtökön elintézni. Aki pénteken szeretne vásárolni, annak elsősorban az ünnepnapon is működő kisebb üzletek és benzinkutas boltok jelenthetnek lehetőséget.
A boltok nyitvatartása mellett a közösségi közlekedés menetrendje is változik az október 23-i hosszú hétvégén, a részletekről itt olvashatnak bővebben.