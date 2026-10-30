Újabb drágulás a magyar benzinkutakon, ennyibe kerül most a tankolás

Mennyibe kerül a benzin és a gázolaj október 30-án? A 95-ös benzin átlagára 642, a gázolajé 721 forint literenként.

Mennyivel drágult a gázolaj? Péntektől újabb bruttó 4 forinttal emelkedett az ára.

Mekkora a különbség a benzin és a gázolaj ára között? Jelenleg átlagosan 79 forinttal drágább a dízel literje.

Újabb áremeléssel szembesülhetnek a magyar autósok a benzinkutakon. Október 30-án, pénteken ismét emelkedett a gázolaj ára, miközben a benzin átlagára változatlan maradt. Az üzemanyagárak alakulását az elmúlt napokban a világpiaci olajárak emelkedése és a közel-keleti háború okozta bizonytalanság is befolyásolhatta.

Újabb üzemanyag-drágulás a magyar benzinkutakon. A gázolaj ára ismét emelkedett, a benziné nem változott. Mutatjuk az aktuális literenkénti árakat (illusztráció) Fotó: Mediaworks

Így alakultak a mai üzemanyagárak Magyarországon

A Holtankoljak.hu tájékoztatása szerint péntektől bruttó 4 forinttal emelkedett a hagyományos és a prémium gázolaj nagy- és kiskereskedelmi ára is.

A magyar benzinkutakon október 30-án az alábbi literenkénti átlagárakkal találkozhatnak az autósok:

95-ös benzin: 642 forint/liter

Gázolaj: 721 forint/liter

A dízel így már átlagosan 79 forinttal drágább a benzinnél, ami egy 50 literes tankolás esetén 3950 forintos különbséget jelent.

A héten már korábban is emelkedett a gázolaj ára

A drágulás nem pénteken kezdődött. Október 28-án a gázolaj literenkénti átlagára 8 forinttal emelkedett, miközben a 95-ös benziné 3 forinttal csökkent. A nemzetközi energiapiacon eközben a közel-keleti háború miatt ismét bizonytalanná vált a helyzet, és a világpiaci olajárak is emelkedésnek indultak. A magyar autósok számára a legfontosabb változás, hogy a gázolaj két nap alatt összesen 12 forinttal drágult literenként.