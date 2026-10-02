Védett ár, készletfelszabadítás, adócsökkentés – így védekeznek Európában az elszálló üzemanyagárak ellen

A vezető ipari hatalmak több olajat és gázolajat juttatnának a piacra, míg Varsó az adóterhek csökkentésével és a kutakon alkalmazható árak korlátozásával avatkozik be az elszálló üzemanyagárak miatt. A két intézkedéscsomag közös célja a háztartások és a vállalkozások terheinek enyhítése, de eltérő eszközökkel és ütemezéssel – derül ki a Világgazdaság két beszámolójából.
A G7 előre hozza a dízelkészletek felszabadítását
A G7 országai a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) koordinálásával szabadítanak fel stratégiai olajkészleteket.
A korábban teljesített vállalásokat is figyelembe véve összesen százmillió hordó kerülhet a piacra négy hónap alatt, az intézkedés pedig azonnal megkezdődik.
Külön figyelmet kap az európai dízelpiac: a tagállamok és partnereik a gázolajkészletek jelentős részének felszabadítását az első húsz napra hozzák előre.
Ezzel ott próbálják gyorsan növelni a kínálatot, ahol különösen erős a piaci nyomás. A következő napokban arról is egyeztetnek, szükség van-e további dízelkészletek felszabadítására.
A kínálat bővítését a finomítók működésének összehangolásával is segítenék.
A karbantartásokat úgy időzítenék, hogy ne egyszerre essenek ki jelentős kapacitások, ahol pedig lehetséges, átmenetileg növelnék a kihasználtságot.
A G7-tagállamok emellett vállalták, hogy egymással szemben nem korlátozzák az energia és az energiatermékek exportját, és más termelő országokat is a tilalmak elkerülésére szólítottak fel. Az IEA-nak húsz napon belül kell értékelnie a lépések végrehajtását és piaci hatását.
A lengyelek más megoldást választottak az elszálló üzemanyagárak ellen
Miközben a G7 a nemzetközi kínálatot növelné, Lengyelország közvetlenül a kutakon fizetendő árakat próbálja leszorítani.
A beavatkozást az indokolja, hogy szeptemberben az üzemanyagok 36 százalékkal kerültek többe, mint egy évvel korábban. A drágulás a teljes inflációt négy százalékra, tizenöt havi csúcsra emelte.
A lengyel kormány pénteken bejelentette, hogy az év végéig 23-ról 8 százalékra csökkenti az üzemanyagok áfáját, és mérsékli a jövedéki adót is.
Milosz Motyka energiaügyi miniszter közlése szerint a benzin és a gázolaj kutakon alkalmazható árának felső határt szabnak.
A fogyasztói terhek enyhítésének költségeit jelentős részben az energiacégekre kivetett extraprofitadóból fedeznék.
Az állami irányítású Orlen a március és augusztus közötti időszak után mintegy kétmilliárd zloty befizetésére számít. Az új adó a következő három hónapban körülbelül négymilliárd zloty bevételt hozhat, miközben az árkorlátozás várható költsége ötmilliárd zloty. Karol Nawrocki államfő korábban ellenezte a visszamenőleges adóztatást, végül azonban aláírta a jogszabályt.
Mikor érezhetik meg az autósok a beavatkozásokat?
A G7 készletfelszabadítása a nemzetközi ellátási nyomást enyhítheti, míg a lengyel adócsökkentés és ársapka az ottani fogyasztói árakat mérsékelheti. A két beavatkozás hatása ezért eltérő módon jelenhet meg.
Lengyelországban már októberben lassulhat az infláció. Grzegorz Maliszewski, a Bank Millennium vezető közgazdásza szerint a pénzromlás üteme 3,6–3,7 százalékra csökkenhet, ami mérsékelheti egy idei jegybanki kamatemelés valószínűségét.
A nemzetközi intézkedések első húsz napja a dízelkészletek gyors piacra juttatása és az IEA értékelése miatt lesz fontos. Ez azonban nem jelent garantált árcsökkenést a benzinkutakon, és a két intézkedéscsomag alapján a magyarországi üzemanyagárak változásának mértéke sem állapítható meg.
Csütörtöktől szabályozott üzemanyagárak érvényesek Csehországban
Október 1-től egy hónapig újra szabályozott üzemanyagárak érvényesek Csehországban. Hasonlóan a tavaszi, áprilistól júniusig érvényes szabályozáshoz a pénzügyminisztérium rendszeresen meghatározza a következő nap maximális árait a tőzsdei árak alakulásának függvényében.
A benzin csütörtöki maximális ára 46,14 korona (738,24 forint), míg a gázolajé 48,72 korona (779,52 forint). Ez valamivel alacsonyabb, mint az utóbbi napokban érvényes árak az üzemanyagtöltő állomások többségén, amikor a benzin sok helyen már 49 koronába is került, míg a dízel már átlépte az 50 koronás határt is.
A szabályozás keretében a kormány októbertől csökkentette a gázolaj forgalmi adóját, a benziné nem változott.
A gázolaj fogyasztási adója az eddigi 9,95 koronáról (159,20 forint) 8,011 koronára (128,176 forint) csökkent, ami összhangban az Európai Unió vonatkozó rendeletével a lehető legalacsonyabb adószint. A kereskedők szabályozott nyereségrésze októbertől 2,50 korona lesz literenként.
A benzin ára 2022 nyara, a gázolajé pedig 2022 tavasza óta az utóbbi napokban volt a legmagasabb Csehországban.