Védett ár, készletfelszabadítás, adócsökkentés – így védekeznek Európában az elszálló üzemanyagárak ellen

A vezető ipari hatalmak több olajat és gázolajat juttatnának a piacra, míg Varsó az adóterhek csökkentésével és a kutakon alkalmazható árak korlátozásával avatkozik be az elszálló üzemanyagárak miatt. A két intézkedéscsomag közös célja a háztartások és a vállalkozások terheinek enyhítése, de eltérő eszközökkel és ütemezéssel – derül ki a Világgazdaság két beszámolójából.

Különböző módszerekkel próbálja a G7 é Lengyelország is megfékezni az elszálló üzemanyagárakat (Fotó: Havran Zoltán)

A G7 előre hozza a dízelkészletek felszabadítását

A G7 országai a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) koordinálásával szabadítanak fel stratégiai olajkészleteket.

A korábban teljesített vállalásokat is figyelembe véve összesen százmillió hordó kerülhet a piacra négy hónap alatt, az intézkedés pedig azonnal megkezdődik.

Külön figyelmet kap az európai dízelpiac: a tagállamok és partnereik a gázolajkészletek jelentős részének felszabadítását az első húsz napra hozzák előre.

Ezzel ott próbálják gyorsan növelni a kínálatot, ahol különösen erős a piaci nyomás. A következő napokban arról is egyeztetnek, szükség van-e további dízelkészletek felszabadítására.

A kínálat bővítését a finomítók működésének összehangolásával is segítenék.

A karbantartásokat úgy időzítenék, hogy ne egyszerre essenek ki jelentős kapacitások, ahol pedig lehetséges, átmenetileg növelnék a kihasználtságot.

A G7-tagállamok emellett vállalták, hogy egymással szemben nem korlátozzák az energia és az energiatermékek exportját, és más termelő országokat is a tilalmak elkerülésére szólítottak fel. Az IEA-nak húsz napon belül kell értékelnie a lépések végrehajtását és piaci hatását.