Itt vannak az üzemanyagárak: ennyiért tankolhatnak az autósok csütörtöktől

Csütörtökön sem mozdultak el az üzemanyagárak a magyarországi töltőállomásokon. A 95-ös benzin és a gázolaj országos átlagára egyaránt változatlan maradt, így tovább folytatódik a hét eleje óta tartó stabilitás – írta a Holtankoljak.hu árfigyelő portál.

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A magyarországi benzinkutakon egyelőre nem tapasztalható újabb árváltozás. A következő napokban derülhet ki, hogy folytatódik-e a változatlan árszint.

A friss árak alapján jelenleg literenként a következő országos átlagokkal számolhatunk:

95-ös benzin: 645 forint/liter

Gázolaj: 709 forint/liter



