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üzemanyagár

Három hét után újabb drágulás jön a kutakon

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Közel három hét után ismét változás jött a hazai kutakon. Az üzemanyagár módosult, mutatjuk a legfrissebb benzin- és gázolajárakat.
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üzemanyagárgázolajbenzin

Közel három hét után ismét megmozdult az üzemanyagár Magyarországon. Szerdán a 95-ös benzin országos átlagára 5 forinttal emelkedett, miközben a gázolaj ára nem változott – derül ki Holtankoljak.hu oldaláról.

Üzemanyagár-változás: 5 forinttal drágult a benzin Magyarországon
Üzemanyagár-változás: 5 forinttal drágult a benzin Magyarországon (illusztráció) Fotó: Mediaworks

Így változott az üzemanyagár szerdán

Október 7-én a 95-ös benzin országos átlagára 641 forint literenként, a gázolajé pedig 709 forint. 

Az 5 forintos benzináremelés megtörte az elmúlt hetek stabil időszakát, a dízelért azonban továbbra is ugyanannyit kell fizetni átlagosan. 

Az egyes töltőállomások árai eltérhetnek az országos átlagtól.

A Brent olaj ára ismét 100 dollár fölé emelkedett

A nemzetközi olajpiacon közben továbbra is nagy a bizonytalanság. A Brent olaj hordónkénti ára ismét meghaladta a 100 dollárt. Az ellátással kapcsolatos kockázatokat a közel-keleti konfliktus, a szaúdi infrastruktúrát érő támadások, valamint a Mexikói-öbölben kialakuló vihar veszélye is növeli.

A mai országos átlagárak:

  • 95-ös benzin: 641 Ft/liter
  • Gázolaj: 709 Ft/liter

Nyár óta folyamatosan változik az üzemanyagár a védett ár kivezetése óta

Az elmúlt hónapokban többször is változtak a hazai üzemanyagárak. Júniusban újabb ármódosítás érkezett a kutakhoz, július 21-én pedig a 95-ös benzin nagykereskedelmi ára bruttó 8, a gázolajé 9 forinttal emelkedett.

Szeptemberben sem állt meg a drágulás: 21-én újabb egy forinttal nőtt a 95-ös benzin országos átlagára, miközben a gázolaj továbbra is 700 forint felett maradt. 

 

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