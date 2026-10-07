Három hét után újabb drágulás jön a kutakon

Közel három hét után ismét megmozdult az üzemanyagár Magyarországon. Szerdán a 95-ös benzin országos átlagára 5 forinttal emelkedett, miközben a gázolaj ára nem változott – derül ki Holtankoljak.hu oldaláról.

Üzemanyagár-változás: 5 forinttal drágult a benzin Magyarországon (illusztráció) Fotó: Mediaworks

Így változott az üzemanyagár szerdán

Október 7-én a 95-ös benzin országos átlagára 641 forint literenként, a gázolajé pedig 709 forint.

Az 5 forintos benzináremelés megtörte az elmúlt hetek stabil időszakát, a dízelért azonban továbbra is ugyanannyit kell fizetni átlagosan.

Az egyes töltőállomások árai eltérhetnek az országos átlagtól.

A Brent olaj ára ismét 100 dollár fölé emelkedett

A nemzetközi olajpiacon közben továbbra is nagy a bizonytalanság. A Brent olaj hordónkénti ára ismét meghaladta a 100 dollárt. Az ellátással kapcsolatos kockázatokat a közel-keleti konfliktus, a szaúdi infrastruktúrát érő támadások, valamint a Mexikói-öbölben kialakuló vihar veszélye is növeli.

A mai országos átlagárak:

95-ös benzin: 641 Ft/liter

Gázolaj: 709 Ft/liter

Nyár óta folyamatosan változik az üzemanyagár a védett ár kivezetése óta

Az elmúlt hónapokban többször is változtak a hazai üzemanyagárak. Júniusban újabb ármódosítás érkezett a kutakhoz, július 21-én pedig a 95-ös benzin nagykereskedelmi ára bruttó 8, a gázolajé 9 forinttal emelkedett.

Szeptemberben sem állt meg a drágulás: 21-én újabb egy forinttal nőtt a 95-ös benzin országos átlagára, miközben a gázolaj továbbra is 700 forint felett maradt.