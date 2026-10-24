A földeket, a munkagépeket és az állatokat is megadóztatnák, rengeteg magyar gazda kerülhet bajba

Komoly anyagi terhet jelenthet a magyar gazdáknak egy új adótervezet, amely a mezőgazdasági termeléshez használt eszközöket is érintené. A vagyonadó hatálya alá a termőföldek, a munkagépek és az állatállomány is bekerülhetne, így akár a közepes méretű családi gazdaságoknak is jelentős összegeket kellene fizetniük.

A tervezett vagyonadó a termőföldre, a munkagépekre és az állatállományra is kiterjedhet. A családi gazdaságokra súlyos anyagi terhek várhatnak (illusztráció) Fotó: unsplash.com

Magyarországon mintegy 150 ezer gazdálkodó tevékenykedik, a termőföldek több mint felét pedig 50–500 hektáros, jellemzően családi gazdaságok művelik. A Világgazdaság szerint a tervezett vagyonadó ezek jelentős részét is érintheti, miközben a mezőgazdasági ágazatot súlyos aszály és gazdasági nehézségek sújtják.

Még a be nem takarított termény is beleszámítana a vagyonadóba

A lap által ismertetett tervezet szerint az adóalap meghatározásakor a földek és az épületek mellett a mezőgazdasági gépeket, járműveket, az állatállományt, sőt még a lábon álló terményt is figyelembe vennék. A teljes vagyon értékéből ugyanakkor levonhatók lennének a hitel- és kölcsönszerződésekből eredő tartozások.

Különösen nehéz helyzetbe kerülhetnének az erdő- és ültetvénytulajdonosok, akiknek akkor is adófizetési kötelezettségük keletkezhetne, ha a földjük csak évekkel vagy évtizedekkel később hoz bevételt.

A Világgazdaság arra figyelmeztet, hogy a termelőeszközök jelentős vagyoni értéket képviselhetnek, miközben a gazdálkodás akár veszteséges is lehet. A lap ezért azt javasolja, hogy a tényleges mező- és erdőgazdasági tevékenységhez használt vagyonelemeket mentesítsék az adó alól.

Így számítanák ki a termőföld értékét

A KSH adatai alapján a termőföldek országos átlagára hektáronként nagyjából 2,4 millió forint. Ezzel számolva egy 200–300 hektáros gazdaság földterülete önmagában 480–720 millió forintot érhet.