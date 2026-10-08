Kiderült, hogy mennyi pénzt szánnak a magyar vasút fejlesztésére 2035-ig

Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter a Magyar vasút 2026 című csütörtöki budapesti konferencián.

3550 milliárd forint jut a magyar vasút fejlesztésére

Fotó: MÁV

Ezermilliárdok érkezhetnek a magyar vasútra

Vitézy Dávid elmondta:

a Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervben 3550 milliárd forint áll rendelkezésre

2035-ig, ebből 1100 milliárd forint kohéziós forrás, 700 milliárd forint a helyreállítási és ellenállóképességi eszköz (RRF) keretéből származik, 400 milliárd forint pedig az Európai Beruházási Bank hitele.

A repülőtéri vasúti koncesszióban mintegy 400 milliárd forint értékű vasúti beruházást szeretne a kormány végrehajtani, a következő hétéves uniós pénzügyi ciklus (2028-2034) forrásai terhére pedig 950 milliárd forint értékben lehet projekteket kezdeni – tette hozzá.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Budapest–Belgrád vasútvonal újabb fontos teszteléséről adott hírt.