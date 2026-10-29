Sokan nem is tudják: élettársuk semmit sem örököl utánuk végrendelet nélkül – akár az otthonát is elveszítheti

Egyre gyakrabban osztják el egy elhunyt örökségét saját végakarata szerint. Bár a hagyatéki eljárások nagy többségében még mindig a törvény alapján határozzák meg, hogy ki és mit örököl, folyamatosan nő a végrendeleti öröklések aránya, tavaly meghaladta a tíz száz százalékot.

Az élettársaknak „kötelező” a végrendelet - Fotó: AI

Kétféle öröklési mód van Magyarországon: alapesetben a törvény határozza meg, ki és mennyit örököl. Aki viszont másképp szeretné elosztani a vagyonát, az végrendeletet készíthet vagy öröklési szerződést köthet, és másokra hagyhatja, amit életében gyűjtött, vagy úgy is dönthet, hogy a törvényes örökösei között osztja fel, de a jogszabálytól eltérő módon.

Megváltozott családi viszonyok és a vagyonosodás a fő ok

A végrendelkezési kedv növekedésének egyik oka az, hogy az elmúlt évtizedekben átalakult a vagyoni struktúra Magyarországon, vagyonosabbak lettek az emberek, már nemcsak egy ingatlannal, hanem befektetési célból vett lakásokkal, nyaralókkal, autóval, bank- és értékpapírszámlákkal is rendelkeznek. Megerősödött a középosztály és létrejött egy jelentős vállalkozói réteg, amelynek tagjai már sokszor előre, tudatosan megtervezik vagyonuk átörökítését.

Emellett megváltoztak a családi viszonyok is, sok a mozaikcsalád és az élettársi kapcsolatban élők száma is jelentősen megnőtt. „A napjainkra létrejött sokféle családmodellben nem lehet mindenkinek egyformán megfelelő törvényes öröklési rendet kialakítani. Ezért vált népszerűvé a végrendelet, hiszen így az örökhagyók maguk határozhatják meg a vagyonuk sorsát. Ezzel nemcsak saját akaratuk szerint döntenek mindarról, amit életük során összegyűjtöttek, hanem családi vitákat is meg tudnak előzni” – mondja Tóth Ádám. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke hozzátette, a közjegyző előtt tett közvégrendeletek növekvő száma is a tudatosságot jelzi, mert az emberek biztosak szeretnének lenni abban, hogy a végakaratuk ténylegesen érvényesül.

Az élettársaknak „kötelező” a végrendelet

Az élettársak csak végrendelettel tudnak gondoskodni párjukról a haláluk után, a törvényes öröklés rendje szerint ugyanis semmit sem örökölnek egymás után. A túlélő élettársat a közösen lakott ingatlanon a házastárssal ellentétben törvényes öröklés jogcímén még haszonélvezeti jog sem illeti meg. Ha az ingatlan kizárólag az elhunyt élettárs tulajdonában állt, a túlélő fél lakhatása is veszélybe kerülhet.