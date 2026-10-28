Mától él a Wekerle Plusz: 45 évre emelték a korhatárt, de sokan eleshetnek a kedvezményes hiteltől

Október 28-án jelentős változás lépett életbe a magyar lakástámogatási rendszerben: elindult a Wekerle Plusz, amely az Otthon Start helyébe lép. A Magyar Közlönyben kedd este megjelent rendelet több fontos kérdést is tisztázott. Kiderült, hogy a korábban tervezettnél idősebbek is igényelhetik az új kedvezményes lakáshitelt, ugyanakkor szigorúbb feltételeknek kell megfelelniük a lakásvásárlóknak. Különösen azoknak érdemes figyelniük, akik használt ingatlant szeretnének vásárolni, vagy még az Otthon Start keretében vennének fel hitelt.

Wekerle Plusz: felemelték a korhatárt - Fotó: Jakub Zerdzicki

Wekerle Plusz korhatár: 45 éves korig lehet igényelni az új lakáshitelt

A kormány 298/2026. (X. 27.) rendelete alapján október 28-tól hatályosak a Wekerle Plusz részletes szabályai. Az új konstrukció egyik legfontosabb változása, hogy az eredetileg tervezett 41 éves felső korhatárt 45 évre emelték.

A kedvezményes hitelt a 18 és 45 év közötti, a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő igénylők vehetik igénybe.

A Wekerle Plusz keretében legfeljebb 50 millió forintos lakáshitel igényelhető, maximum 25 éves futamidőre.

A kamat mértéke azonban attól függ, hogy milyen ingatlant vásárolnak vagy építenek:

Új építésű lakás vásárlásakor vagy építésekor legfeljebb évi 3 százalékos, fix kamat alkalmazható.

Használt lakás vásárlásakor legfeljebb évi 5 százalékos, fix kamattal számolhatnak az igénylők.

Ez azt jelenti, hogy az Otthon Starthoz képest a használt ingatlanok vásárlói magasabb havi törlesztőrészlettel szembesülhetnek.

Sokan kieshetnek a Wekerle Plusz kedvezményezettjei közül

Bár a korhatár emelése több ember számára teszi elérhetővé a támogatást, az új program más területeken szigorúbb feltételeket tartalmaz.

A Wekerle Plusz elsősorban az első lakáshoz jutást támogatja. Főszabály szerint nem lehet jogosult az, aki korábban vagy jelenleg legalább 50 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezett lakóingatlanban.

Ez alól azonban vannak kivételek. Bizonyos feltételek mellett például egy legfeljebb 30 millió forint értékű korábbi vagy meglévő ingatlan nem jelent automatikus kizáró okot.