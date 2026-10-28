Mától él a Wekerle Plusz: 45 évre emelték a korhatárt, de sokan eleshetnek a kedvezményes hiteltől

Október 28-án jelentős változás lépett életbe a magyar lakástámogatási rendszerben: elindult a Wekerle Plusz, amely az Otthon Start helyébe lép. A Magyar Közlönyben kedd este megjelent rendelet több fontos kérdést is tisztázott. Kiderült, hogy a korábban tervezettnél idősebbek is igényelhetik az új kedvezményes lakáshitelt, ugyanakkor szigorúbb feltételeknek kell megfelelniük a lakásvásárlóknak. Különösen azoknak érdemes figyelniük, akik használt ingatlant szeretnének vásárolni, vagy még az Otthon Start keretében vennének fel hitelt.
Wekerle Plusz korhatár: 45 éves korig lehet igényelni az új lakáshitelt
A kormány 298/2026. (X. 27.) rendelete alapján október 28-tól hatályosak a Wekerle Plusz részletes szabályai. Az új konstrukció egyik legfontosabb változása, hogy az eredetileg tervezett 41 éves felső korhatárt 45 évre emelték.
A kedvezményes hitelt a 18 és 45 év közötti, a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő igénylők vehetik igénybe.
A Wekerle Plusz keretében legfeljebb 50 millió forintos lakáshitel igényelhető, maximum 25 éves futamidőre.
A kamat mértéke azonban attól függ, hogy milyen ingatlant vásárolnak vagy építenek:
- Új építésű lakás vásárlásakor vagy építésekor legfeljebb évi 3 százalékos, fix kamat alkalmazható.
- Használt lakás vásárlásakor legfeljebb évi 5 százalékos, fix kamattal számolhatnak az igénylők.
Ez azt jelenti, hogy az Otthon Starthoz képest a használt ingatlanok vásárlói magasabb havi törlesztőrészlettel szembesülhetnek.
Sokan kieshetnek a Wekerle Plusz kedvezményezettjei közül
Bár a korhatár emelése több ember számára teszi elérhetővé a támogatást, az új program más területeken szigorúbb feltételeket tartalmaz.
A Wekerle Plusz elsősorban az első lakáshoz jutást támogatja. Főszabály szerint nem lehet jogosult az, aki korábban vagy jelenleg legalább 50 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezett lakóingatlanban.
Ez alól azonban vannak kivételek. Bizonyos feltételek mellett például egy legfeljebb 30 millió forint értékű korábbi vagy meglévő ingatlan nem jelent automatikus kizáró okot.
Házastársak és élettársak kizárólag közösen igényelhetik a kölcsönt, és mindkét félnek teljesítenie kell az előírt jogosultsági feltételeket.
Az igényléshez büntetlen előélet, a megengedett határt meg nem haladó köztartozás és megfelelő hitelképesség szükséges. Kizáró okot jelenthet a Központi Hitelinformációs Rendszerben nyilvántartott rendezetlen tartozás is.
Az új szabályozás ugyanakkor nem ír elő többéves társadalombiztosítási jogviszonyt, és a hitel igénylése nem kötött házassághoz vagy gyermekvállaláshoz.
Akár tízmillió forinttal is többe kerülhet a lakáshitel
A Wekerle Plusz egyik legnagyobb változása a használt lakásokra vonatkozó kamat emelkedése.
Az Origo korábban Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét kérdezte arról, milyen hatása lehet az új programnak a lakásvásárlókra.
A szakértő számításai szerint egy 30 millió forintos, 25 éves futamidejű lakáshitel esetében jelentős különbség adódhat a két konstrukció között.
Az Otthon Start 3 százalékos kamatával a havi törlesztőrészlet megközelítőleg 142 ezer forint, míg a Wekerle Plusz 5 százalékos kamatával mintegy 175 ezer forint lehet.
Ez havonta körülbelül 33 ezer forintos többletkiadást jelenthet.
A teljes futamidő alatt a visszafizetendő összeg közel tízmillió forinttal is magasabb lehet.
Fontos azonban, hogy ezek a számítások azonos hitelösszegre és futamidőre vonatkozó példák. A tényleges törlesztőrészletet a banki feltételek, a hitelhez kapcsolódó díjak és az igénylő pénzügyi helyzete is befolyásolhatják.
Öt évig kötelező a megvásárolt ingatlanban lakni
A Wekerle Plusz további fontos feltétele, hogy az igénylőnek vállalnia kell: a hitelből megvásárolt vagy felépített ingatlanban legalább öt évig életvitelszerűen lakik.
Ez idő alatt az ingatlant nem lehet bérbe adni, és más célra sem lehet hasznosítani.
A program legalább 10 százalékos önerő mellett vehető igénybe, de a bank a hitelbírálat során ennél magasabb saját forrást is megkövetelhet.
Az ingatlan értékére is korlátozások vonatkoznak. A négyzetméterár legfeljebb 1,5 millió forint lehet, a lakások vételára vagy bekerülési költsége pedig nem haladhatja meg a 100 millió forintot. Egylakásos lakóépület, jellemzően családi ház esetén 150 millió forint a felső határ.
Amennyiben az igénylő jövedelme önmagában nem elegendő, szülője vagy testvére adóstársként bevonható a hitelszerződésbe. Az adóstárs azonban nem szerezhet tulajdonrészt a megvásárolt ingatlanban.
Otthon Start: fontos határidő közeleg, sokan még élhetnek a lehetőséggel
Azok számára, akik már megkezdték a lakásvásárlás előkészítését, különösen fontos lehet az átmeneti időszak.
A kormány ugyanis lehetőséget biztosított arra, hogy bizonyos feltételek mellett még az Otthon Start korábbi, 3 százalékos hitelét igényeljék.
A legfontosabb határidők:
- október 31.: eddig kell megkötni az adásvételi szerződést ahhoz, hogy a lakásvásárló az átmeneti szabályok alapján még Otthon Start-hitelt igényelhessen.
- október 31.: új otthon építése esetén eddig kell megindulnia az engedélyezési eljárásnak, illetve megtörténnie az előírt bejelentésnek.
- november 15.: az átmeneti feltételeknek megfelelő ügyfelek legkésőbb eddig nyújthatják be az Otthon Start iránti hitelkérelmüket.
- A november 15-i határidő jogvesztő, vagyis annak elmulasztása esetén a régi konstrukció már nem igényelhető.
A korábban megkötött hitelszerződések ugyanakkor továbbra is érvényben maradnak.
Nem mindenki tudja azonnal felvenni a Wekerle Pluszt
Bár a Wekerle Plusz szabályai október 28-án hatályba léptek, ez nem jelenti automatikusan azt, hogy valamennyi bank már az első napon fogadni tudja a hitelkérelmeket.
A pénzintézeteknek időre lehet szükségük a termék bevezetéséhez és a belső ügyintézési folyamatok kialakításához.
A lakásvásárlás előtt állóknak ezért érdemes tájékozódniuk a választott banknál a tényleges igénylési lehetőségekről, a szükséges dokumentumokról és a hitelbírálat feltételeiről.
A legfontosabb változás tehát az, hogy a Wekerle Plusz több 41–45 év közötti érdeklődőnek nyithat lehetőséget, miközben a használt lakást vásárlók magasabb kamattal és szigorúbb jogosultsági feltételekkel szembesülhetnek.
Akik pedig már előrehaladott lakásvásárlásnál tartanak, azok számára az október 31-i és november 15-i határidő különösen fontos lehet.