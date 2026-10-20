Wekerle Plusz: így változnak a lakáshitelek, drágább lesz a használt lakások finanszírozása

Újabb intézkedésekkel alakítaná át a kormány a lakáspiacot: megmarad az új lakások 5 százalékos áfája, miközben a Wekerle Plusz program keretében az új ingatlanokhoz 3, a használt lakásokhoz 5 százalékos fix kamatozású hitel kapcsolódhat. Emellett energetikai felújítási támogatás, a panellakások korszerűsítését segítő program és államilag támogatott lakástakarék is szerepel a bejelentések között. A változások a lakásvásárlókat, az építkezőket és a felújítást tervezőket egyaránt érinthetik.

Itt vannak a Wekerle Plusz részletei - Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Változik a kedvezményes lakáshitelek rendszere

A 2027-es költségvetés bemutatásakor ismertetett lakáspiaci intézkedések egyik fontos eleme, hogy az új lakásokra vonatkozó 5 százalékos kedvezményes áfa továbbra is érvényben marad. Ez az új építésű lakások vásárlását és az ingatlanfejlesztéseket érinti.

A Wekerle Plusz programban az új lakások vásárlásához és építéséhez 3 százalékos, a használt ingatlanok megvásárlásához pedig fix 5 százalékos kamatozású támogatott hitel kapcsolódhat.

A használt lakások esetében tehát magasabb kamattal kell számolni, mint az új építésű ingatlanoknál.

Egy 25 évre felvett, 35 millió forintos hitelnél az 5 százalékos kamat a korábbi 3 százalékos konstrukcióhoz képest havi 35-40 ezer forinttal magasabb törlesztőrészletet jelenthet. A piaci lakáshitelek kamata a rendelkezésre álló adatok szerint 6,25 százalék körül indul, bár a kedvező jövedelmi helyzetű ügyfelek egyedi banki ajánlatokkal valamivel 6 százalék alatti kamatot is kaphatnak.

A támogatott hitelek igénybevételének feltételei is változhatnak. A közölt információk szerint a jogosultságot 41 éves korhatárhoz és az 50 százalékot el nem érő ingatlantulajdonhoz kötnék, az első lakásukat vásárlóknak pedig be is kell költözniük az ingatlanba. A használt lakásoknál a támogatható ingatlanok maximális négyzetméterára is csökkenhet, de ennek részletei egyelőre nem ismertek.

Az építkezéseket a kisebb településeken is ösztönözheti a kedvezményes finanszírozás. Egyes esetekben ugyanis olcsóbb lehet új házat építeni a nagyvárosok környékén, mint kész új lakást vásárolni.