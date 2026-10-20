Wekerle Plusz: így változnak a lakáshitelek, drágább lesz a használt lakások finanszírozása

Újabb intézkedésekkel alakítaná át a kormány a lakáspiacot: megmarad az új lakások 5 százalékos áfája, miközben a Wekerle Plusz program keretében az új ingatlanokhoz 3, a használt lakásokhoz 5 százalékos fix kamatozású hitel kapcsolódhat. Emellett energetikai felújítási támogatás, a panellakások korszerűsítését segítő program és államilag támogatott lakástakarék is szerepel a bejelentések között. A változások a lakásvásárlókat, az építkezőket és a felújítást tervezőket egyaránt érinthetik.
Változik a kedvezményes lakáshitelek rendszere
A 2027-es költségvetés bemutatásakor ismertetett lakáspiaci intézkedések egyik fontos eleme, hogy az új lakásokra vonatkozó 5 százalékos kedvezményes áfa továbbra is érvényben marad. Ez az új építésű lakások vásárlását és az ingatlanfejlesztéseket érinti.
A Wekerle Plusz programban az új lakások vásárlásához és építéséhez 3 százalékos, a használt ingatlanok megvásárlásához pedig fix 5 százalékos kamatozású támogatott hitel kapcsolódhat.
A használt lakások esetében tehát magasabb kamattal kell számolni, mint az új építésű ingatlanoknál.
- Egy 25 évre felvett, 35 millió forintos hitelnél az 5 százalékos kamat a korábbi 3 százalékos konstrukcióhoz képest havi 35-40 ezer forinttal magasabb törlesztőrészletet jelenthet. A piaci lakáshitelek kamata a rendelkezésre álló adatok szerint 6,25 százalék körül indul, bár a kedvező jövedelmi helyzetű ügyfelek egyedi banki ajánlatokkal valamivel 6 százalék alatti kamatot is kaphatnak.
A támogatott hitelek igénybevételének feltételei is változhatnak. A közölt információk szerint a jogosultságot 41 éves korhatárhoz és az 50 százalékot el nem érő ingatlantulajdonhoz kötnék, az első lakásukat vásárlóknak pedig be is kell költözniük az ingatlanba. A használt lakásoknál a támogatható ingatlanok maximális négyzetméterára is csökkenhet, de ennek részletei egyelőre nem ismertek.
Az építkezéseket a kisebb településeken is ösztönözheti a kedvezményes finanszírozás. Egyes esetekben ugyanis olcsóbb lehet új házat építeni a nagyvárosok környékén, mint kész új lakást vásárolni.
Kollégiumok és lakások építésére is jut pénz
A lakáskínálat bővítését szolgálhatja a Wekerle Sándor lakás- és kollégiumépítési program.
Ennek keretében kezdetben 30 milliárd forintot fordítanának lakások és kollégiumi férőhelyek létrehozására, a következő években pedig további uniós forrásokat is bevonnának.
Az új lakások és kollégiumi férőhelyek építése hosszabb távon az albérletpiaci feszültségek enyhítéséhez is hozzájárulhat. A kínálat bővülése azonban attól is függ, milyen ütemben valósulnak meg a beruházások.
Akár 7,5 millió forint támogatás is járhat a felújításokra a Wekerle Pluszban
Az energetikai korszerűsítésekhez új támogatási lehetőség kapcsolódhat.
A programban akár 15 millió forintos, kedvező kamatozású hitel és legfeljebb 7,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás is elérhető lehet.
A tervezett konstrukció a lakások energiahatékonyságának javítását ösztönözné. A korszerűsítés csökkentheti a fenntartási költségeket, és az ingatlan piaci értékére is kedvezően hathat.
A bejelentés szerint a panellakásokban élők is részt vehetnek az energiakorszerűsítési programban. Ez jelentős változás lehet, hiszen a korábbi hasonló támogatások elsősorban a családi házakra összpontosítottak, a társasházi lakásokra kevésbé terjedtek ki.
A program részletes feltételei határozzák majd meg, hogy pontosan milyen munkálatokra, milyen jogosultsági szabályok mellett lehet támogatást igényelni.
Visszatérhet az államilag támogatott lakástakarék
Az intézkedések között szerepel az államilag támogatott lakástakarék újbóli bevezetése is. Ez a konstrukció a lakásvásárláshoz szükséges önerő összegyűjtését segítheti, ami különösen az első otthonukat keresők számára lehet fontos.
Az önerő előteremtése egyre nagyobb nehézséget jelent, mivel a lakásárak az elmúlt években gyorsabban emelkedtek, mint a vásárlók megtakarításai.
Az ingatlan.com hitelintézőjének adatai szerint a lakásvásárláshoz hitelt tervezők átlagos önrésze öt év alatt 13,7 millió forintról 14,7 millió forintra nőtt. Ez körülbelül 7 százalékos emelkedés.
Ezzel szemben az ingatlan.com lakásárindexe 88 százalékos drágulást mutat ugyanebben az időszakban, míg a KSH és az MNB lakásárindexe 90-97 százalékos áremelkedést jelez.
A két adat közötti különbség jól érzékelteti, miért jelent egyre nagyobb akadályt az önerő előteremtése. A támogatott megtakarítási forma a későbbi lakásvásárlásokhoz is segítséget nyújthat, ugyanakkor a tényleges hatás a konstrukció feltételeitől függ.
Megtorpant a lakáspiaci kereslet
Az új intézkedések olyan időszakban érkeznek, amikor a lakáspiaci kereslet az előző évi csúcsokhoz képest visszaesett. Az ingatlan.com adatai szerint január és szeptember között 2,2 millió telefonos érdeklődést mértek eladó lakóingatlanok iránt.
Ez 20 százalékkal kevesebb a rekordokat hozó 2025-ös szintnél, és 12 százalékkal marad el 2024 első kilenc hónapjának adatától.
A kereslet alakulásában a lakásárak mellett a finanszírozás költsége, az önerő nagysága és a háztartások jövedelmi helyzete is fontos szerepet játszik. A bejelentett személyijövedelemadó-változások és -kedvezmények a rendelkezésre álló jövedelmet is befolyásolhatják, így közvetve a lakásvásárlási döntésekre is hatással lehetnek.
Az új lakások kedvezményes áfája, a támogatott hitelek, a felújítási programok és a lakástakarék együttesen több ponton érintik a lakáspiacot. A kereslet élénkülése és a lakásépítések bővülése azonban csak a részletes szabályok megjelenése után, a tényleges igénybevétel függvényében lesz pontosabban megítélhető.
Magyarországon több mint egymillió ember él panelházban, ezek az épületek pedig sok esetben jelentős energiafelhasználással működnek.