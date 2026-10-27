A kormány beszámol a Wekerle-program részleteiről – élőben az Origón!

A kormány a Pénzügyminisztériumban tartott újabb sajtótájékoztatón mutatja be a 2027-es költségvetés részeként bemutatott Wekerle-program részleteit. A helyszínen Magyar Péter miniszterelnök, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, illetve Kármán András pénzügyminiszter beszél a Wekerle Lakás- és Kollégiumépítési Programról, a Wekerle plusz Vásárlási és Építési Hitelről, a Wekerle plusz Lakástakarékról és a Wekerle plusz Felújítási Támogatás és Hitelről.

A kormány részletesen ismerteti a Wekerle-programot Fotó: Hatlaczki Balázs

A miniszterelnök azzal kezdte, hogy 2027-től elindítják a Wekerle-programot, hogy megfizethető bérlakásokat és kollégiumokat építsenek. Elmondása szerint a program részeként olyan szolgáltatásokat is visszahoznak, amelyeket a korábbi kormány ezen a téren megszüntetett.

Egy állam, egy kormány lakáspolitikája akkor jó, ha az élet sokféleségére ad választ

– jelentette ki Magyar Péter. Hozzátette: van aki új lakásra gyűjt, van aki albérletben él és van aki felújítana, ezekre a kormánynak hatékony választ kell adnia. A kormányfő ezek után azzal kezdte vádolni a korábbi kormányt, hogy nem kezelte jól a lakáspiacot és nem talált hatékony megoldást.

A miniszterelnök azt ígérte, hogy nem csak hatékonyan orvosolják majd a lakhatási válságot, de az ehhez kapcsolódó közlekedési kérdéseket is megoldják.

A panelházakról szólva elmondta, hogy 2027 májusától átfogó energetikai felújítási programot hirdet a kormány, de nem csak a panelházakra, hanem a társas házakra is. Majd azzal vádolta a korábbi kormányt, hogy ezzel a területtel nem foglalkozott. Ehhez hozzátette, hogy a korábbi kormány nem hozta haza az Uniós forrásokat, de a Tisza-kormány igen és például ebben a programban fogják felhasználni.

A kormányfő arra is kitért, hogy szerinte Magyarországon jelentősen drágultak az ingatlanok 2010-óta. Ennek egyik okának az Orbán-kormányok támogatási rendszerét jelölte meg. Majd azt ígérte, hogy az intézkedés azon részeit, amelyek jók, azok megmaradnak.

Holnap elindul a Wekerle plusz támogatási program

– jelentette be a miniszterelnök.