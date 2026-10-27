A kormány beszámol a Wekerle-program részleteiről – élőben az Origón!

A kormány a Pénzügyminisztériumban tartott újabb sajtótájékoztatón mutatja be a 2027-es költségvetés részeként bemutatott Wekerle-program részleteit. A helyszínen Magyar Péter miniszterelnök, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, illetve Kármán András pénzügyminiszter beszél a Wekerle Lakás- és Kollégiumépítési Programról, a Wekerle plusz Vásárlási és Építési Hitelről, a Wekerle plusz Lakástakarékról és a Wekerle plusz Felújítási Támogatás és Hitelről.
A miniszterelnök azzal kezdte, hogy 2027-től elindítják a Wekerle-programot, hogy megfizethető bérlakásokat és kollégiumokat építsenek. Elmondása szerint a program részeként olyan szolgáltatásokat is visszahoznak, amelyeket a korábbi kormány ezen a téren megszüntetett.
Egy állam, egy kormány lakáspolitikája akkor jó, ha az élet sokféleségére ad választ
– jelentette ki Magyar Péter. Hozzátette: van aki új lakásra gyűjt, van aki albérletben él és van aki felújítana, ezekre a kormánynak hatékony választ kell adnia. A kormányfő ezek után azzal kezdte vádolni a korábbi kormányt, hogy nem kezelte jól a lakáspiacot és nem talált hatékony megoldást.
A miniszterelnök azt ígérte, hogy nem csak hatékonyan orvosolják majd a lakhatási válságot, de az ehhez kapcsolódó közlekedési kérdéseket is megoldják.
A panelházakról szólva elmondta, hogy 2027 májusától átfogó energetikai felújítási programot hirdet a kormány, de nem csak a panelházakra, hanem a társas házakra is. Majd azzal vádolta a korábbi kormányt, hogy ezzel a területtel nem foglalkozott. Ehhez hozzátette, hogy a korábbi kormány nem hozta haza az Uniós forrásokat, de a Tisza-kormány igen és például ebben a programban fogják felhasználni.
A kormányfő arra is kitért, hogy szerinte Magyarországon jelentősen drágultak az ingatlanok 2010-óta. Ennek egyik okának az Orbán-kormányok támogatási rendszerét jelölte meg. Majd azt ígérte, hogy az intézkedés azon részeit, amelyek jók, azok megmaradnak.
Holnap elindul a Wekerle plusz támogatási program
– jelentette be a miniszterelnök.
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Ezt tudni eddig a Wekerle-programról
Korábban a kormány a Pénzügyminisztériumban ismertette a 2027-es költségvetés részleteit is. Akkor a Wekerle-program kapcsán a pénzügyminiszter arról beszélt, hogy a kormány bevezet egy új felújítási támogatást és hitelt, amivel a kormány szándék szerint oda fog jutni a támogatás, ahol arra valóban szükség van. A tárcavezető a legfontosabb részének azt nevezte, hogy
a 18 és 41 éves kor között 3 százalékos hitelt lehet felvenni új lakásra, míg használtra 5 százalékosat.
Lényeges lépés lesz a Wekerle plusz felújítási hitel bevezetése – mondta. A tervek szerint ezt 15 millió forintig 3 százalékos kamattal lehet felvenni és akár 7 és fél millió vissza nem térítendő támogatást lehet szerezni.
Emellett elindul a Wekerle lakástakarék is, amelynek keretei között 10-20 százalék állami kiegészítést jelenthet a lakhatási célú megtakarítások esetében. Kiemelte, hogy a kormány célja, hogy segítse a fiatalok otthonhoz jutását. Hozzátette: az eddig felvett támogatások érvényesek maradnak.