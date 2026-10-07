Országos leállás a Woltnál: egyetlen rendelést sem lehet leadni

Szerda délután országos üzemzavar bénította meg a Wolt étel- és csomagszállító szolgáltatását. A magyar felhasználók egyetlen városban sem tudnak rendelést leadni, mivel az alkalmazás és a weboldal valamennyi partneréttermet és üzletet zárva jelzi, még akkor is, ha azok valójában nyitva tartanak – tudta meg a Blikk.

Szerda délután teljesen leállt a Wolt magyarországi szolgáltatása

Fotó: Máté Krisztián / MW

A fennakadás az ebédidő utáni órákban kezdődött, és jelenleg a teljes magyarországi szolgáltatást érinti.

A visszajelzések szerint hiába próbálják a vásárlók megkeresni a működő vendéglátóhelyeket vagy üzleteket, a rendszerben sem házhoz szállításra, sem elvitelre nem lehet megrendelést leadni.

A probléma pontos oka egyelőre nem ismert. A Wolt még nem adott ki hivatalos tájékoztatást arról, mi okozta a leállást, illetve mikorra állhat helyre a szolgáltatás.