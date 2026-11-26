Számos adóemelést tartalmaznak a Tisza-kormány tervei. Bár korábban Magyar Péter még azt ígérte, hogy minden adó csökken vagy változatlan marad, kedden mégis az Országgyűlés tiszás többsége több adóügyi javaslatot is megszavazott. A megszavazott változások között lesz olyan, amely ad az embereknek, ám vannak köztük olyanok is, amelyek több adó befizetését írják elő. Ezek az adóemelések nem csak az embereket, de a cégeket is érintik. Utóbbi azért is probléma, mert jellemzően a cégeket ért terheket előbb-utóbb a fogyasztók, vagy a cég alkalmazottai fizetik meg.
Bár a lakosságot önmagában érintő adóemelésekkel is érdemes foglalkozni, először érdemes számba venni, hogy mik azok a Tisza-kormány intézkedései között, amelyek elsősorban a cégeket és áttétesen ezáltal várhatóan a lakosságot is negatívan érinteni fogják.
A kedden a tiszás többség által megszavazott adóügyi változásokat a legnagyobb ellenzéki frakció képviselői úgy jellemezték, hogy „egyik kezükkel adnak, a másikkal elvesznek, de mindig többet vesznek el”.
A főleg a Tisza frakciója által megszavazott javaslatok között olyan, az adórendszert érintő javaslatok voltak, mint a személyi jövedelemadó rendszerének módosítása, a kata adóterheinek növelése, a családokat érintő kedvezmények megváltoztatása, a vagyonadó bevezetése, valamint a vállalatok adózásának megváltoztatása.
Ezek mellett elfogadták a családi pótlék megduplázását és az öregségi nyugdíj minimumának emelését is.
Utóbbiakat a nagyobb ellenzéki pártok is megszavazták, ugyanis már korábban közölték: ami jó az embereknek, azt ők is meg fogják szavazni, viszont ami kivesz a magyarok zsebéből azt elutasítják majd.
Jelen esetben azonban csak az olyan módosításokat vesszük górcső alá, mint a kata adóterheinek növelése, vagy a gyakorlatilag „magyaradóként” működő vagyonadó, illetve a vállalatok adózásának megváltoztatása.
A legkisebbek kapják a legnagyobb adóemelést
A leglátványosabb adóemelés a kisadózó egyéni vállalkozók tételes adójának megváltoztatása volt. Ez gyakorlatilag azt eredményezi, hogy az új rendszer szerint a főállású vállalkozóknak a mostani 50 ezer forint helyett havi 100 ezer forintot kell fizetniük (aki eddig is katázott, annak jövőre havi 75 ezer forintot kell fizetnie és majd 2028-tól 100 ezer forintot), míg a mellékállásúaknak havi 50 ezer forintot. Viszonylagos segítség azonban, hogy újra számlázhatnak majd cégeknek és az éves keret 22 millió forint lesz.
A gyakorlatilag 100 százalékos emelés hallatán sok vállalkozó nemtetszésének adott hangot. Rengetegen megjegyezték, hogy a Tisza rendszere kevés választási lehetőséget ad számukra:
vagy megemelik a szolgáltatásaik, termékeik árait, vagy tönkremennek.
Az érvek azonban süket fülekre találtak, hiába figyelmeztették a Tiszát, hogy a kata drágulása újabb terhet ró a kisvállalkozókra, áremelésre kényszerítheti a szolgáltatókat, és tovább erősítheti a feketegazdaságot, ők mégis megszavazták a módosításokat.
A kata megváltoztatása tehát már biztosan egy olyan intézkedésnek tűnik, amellyel a Tisza-kormánynak sikerült árfelhajtó hatást elérnie a szolgáltatások és termékek kapcsán.
A gazdagoknak is fizetnie kell, de csak, ha magyarok
Szintén nagy figyelmet kapó intézkedése a Tisza 2027-es tervei közül a vagyonadó bevezetése, amelyet egymilliárd forintos értékhatárral vezetnek majd be. Az új adónak 1 és 1,5 százalékos adókulcsa lesz majd, ugyanis egy lépcsőzetesen emelkedő adóról van szó. A vagyonadóval kapcsolatban korábban az Origónak nyilatkozó közgazdászprofesszor a tervezetet úgy értékelte, hogy az egymilliárd forintos értékhatár nagyon alacsony és mindenképpen magasabb összegre kellene ezt bevezetni.
Ráadásul arra is felhívta a figyelmet, hogy ez az új adó a magyarok vállalkozói kedvét is visszavetheti.
Az új adó bevezetése ráadásul nem is csak azért problémás, mert könnyen megtorpanásra kényszerítheti a vállalkozókat, hanem azért is, mert a külföldi vetélytársak kezére játszhatja a piacot. A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára rámutatott, hogy tényleg a magyarokat sújtja majd az új közteher. Neubauer Katalin szerint senki ne gondolja, hogy a külföldieket vagyonadó fizetésére tudja majd kötelezni a NAV. Hiába van beleírva a törvénybe, hogy a külföldieket is adóztatja, de nincs kettős adóztatás – mutatott rá.
A szakértő hatalmas hibának nevezte, hogy az nemcsak a saját vagyont, hanem a vállalkozásokban lévő termelőeszközöket is megadóztatja, az adóalap részének tekinti. Az árukészletet, a bútorokat, a szállítójárműveket, a raktárkapacitást, minden, ami egy vállalat értékét adja. Azt is jelezte, hogy az új adó bevezetése miatt még kevesebb fejlesztés, béremelés lesz.
Bár ezen teher átterhelése a fogyasztókra, vásárlókra nem egyértelmű, de az biztos, hogy a cégek tulajdonisainak, alkalmazottjainak számos problémát okozhat és alapvetően egy olyan intézkedésé válhat, amely a magyar gazdaság fejlődését lassítja.
A tervezetre és a várható következményeire az ellenzék is reagált. Bóka János az új vagyonadót „magyaradónak” nevezte, mondván, az intézkedés nemcsak a munkahelyeket és a beruházásokat sodorhatja veszélybe, hanem a magyar vállalkozásokat is súlyosabban érintheti, mint külföldi versenytársaikat.
Vagyis a Tisza az adóemelés és a multik kormánya
– összegezte álláspontját a Fidesz frakcióvezetője.
Megállhat a bérnövekedés, vagy akár a munkanélküliség is emelkedhet
A Tisza Párt képviselői számos egyéb olyan tervre is igennel szavaztak amely további problémákat okozhat a munkaerőpiacon. Ezek esetében talán az, hogy a cégek termékeinek, szolgáltatásainak emelkedhet az ára, ami még egy apró probléma lehet ahhoz képest, hogy ezektől az intézkedésektől sok cégnél megállhat a bérek növekedése, de a bércsökkentés is kilátásba kerülhet. A legrosszabb esetben pedig a költségcsökkentés miatti elbocsájtásokra, vagy akár cégbezárásokra is érdemes lehet felkészülni.
Az egyik fontos változtatása a Tisza-kormánynak, hogy a vállalatok adózása megváltozik, ugyanis a társasági adó a nagyvállalatok esetében 9 százalék helyett 15 százalék lesz. Bár az ekkora vállalatok esetében a csőd, vagy a hazánkból való kivonulás ettől a változástól még nem reális, azonban a költségcsökkentés már egy könnyen elképzelhető forgatókönyv, amely emberek munkahelyébe kerülhet.
Emellett a kiskereskedelmi adóban a második legalacsonyabb kulcs 0,15 százalékról 0,45 százalékra emelkedik, amely önmagában nem tűnik soknak, azonban olykor emberek fizetésemelésébe kerülhet.
A Tisza-kormány ezek mellett több olyan emelést tartogat a cégek számára, amelyek külön-külön nem tűnhetnek soknak, azonban mindent összevetve okozhatják a korábban felsorol eredményeket. Ilyen intézkedés például az, hogy
- bevezetik a reklámadót, amely az eddigi nulla százalékról sávosan emelkedik majd,
- jövőre megszűnik a tao-törvény által szabályozott látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye. A kormány új sportfinanszírozási rendszert vezet be,
- de az innovációs járulék kulcsa januártól 0,3-ról 0,5 százalékra emelkedik.
- A jövőévi változások sora azonban nem áll meg, ugyanis januártól a cégek legfeljebb évi 50 millió forintig költhetnek adómentesen éttermi vagy cukrászdai reprezentációs költségekre az eddigi 100 millió forint helyett.
- Változik a cégautóadó is, amely miatt jövőre a a 120 kW-nál magasabb teljesítményű személygépkocsikra adómértékrendszert vezetnek be. Emellett megszűnik az a lehetőség is, hogy a cégek az összes cégautójuknál levonhatják a befizetett éves gépjárműadót a cégautóadóból. Ez 2027-től cégenként csak egyetlen autóra lesz érvényesíthető.
- Azt is megszavazták, hogy sávos mértékben emelkedjen a rehabilitációs hozzájárulás mértéke a foglalkoztatotti létszámtól függően.
Ezek mind olyan intézkedések, amelyek azt eredményezik, hogy a cégeknek drágább lesz a működés, amely – különösen ha a vásárlók is kevesebben vannak, vagy kevesebbet hajlandóak költeni – a költségek kényszerű csökkentéséhez vezethet, vagy a cég által kínált termékek drágulásához. Olykor mindkettőhöz.