Számos adóemelést tartalmaznak a Tisza-kormány tervei. Bár korábban Magyar Péter még azt ígérte, hogy minden adó csökken vagy változatlan marad, kedden mégis az Országgyűlés tiszás többsége több adóügyi javaslatot is megszavazott. A megszavazott változások között lesz olyan, amely ad az embereknek, ám vannak köztük olyanok is, amelyek több adó befizetését írják elő. Ezek az adóemelések nem csak az embereket, de a cégeket is érintik. Utóbbi azért is probléma, mert jellemzően a cégeket ért terheket előbb-utóbb a fogyasztók, vagy a cég alkalmazottai fizetik meg.

A cégeket terhelő adók növelésének az árát is az emberek fizethetik meg

Fotó: Hatlaczki Balazs

Bár a lakosságot önmagában érintő adóemelésekkel is érdemes foglalkozni, először érdemes számba venni, hogy mik azok a Tisza-kormány intézkedései között, amelyek elsősorban a cégeket és áttétesen ezáltal várhatóan a lakosságot is negatívan érinteni fogják.

A kedden a tiszás többség által megszavazott adóügyi változásokat a legnagyobb ellenzéki frakció képviselői úgy jellemezték, hogy „egyik kezükkel adnak, a másikkal elvesznek, de mindig többet vesznek el”.

A főleg a Tisza frakciója által megszavazott javaslatok között olyan, az adórendszert érintő javaslatok voltak, mint a személyi jövedelemadó rendszerének módosítása, a kata adóterheinek növelése, a családokat érintő kedvezmények megváltoztatása, a vagyonadó bevezetése, valamint a vállalatok adózásának megváltoztatása.

Ezek mellett elfogadták a családi pótlék megduplázását és az öregségi nyugdíj minimumának emelését is.

Utóbbiakat a nagyobb ellenzéki pártok is megszavazták, ugyanis már korábban közölték: ami jó az embereknek, azt ők is meg fogják szavazni, viszont ami kivesz a magyarok zsebéből azt elutasítják majd.

Jelen esetben azonban csak az olyan módosításokat vesszük górcső alá, mint a kata adóterheinek növelése, vagy a gyakorlatilag „magyaradóként” működő vagyonadó, illetve a vállalatok adózásának megváltoztatása.

A legkisebbek kapják a legnagyobb adóemelést

A leglátványosabb adóemelés a kisadózó egyéni vállalkozók tételes adójának megváltoztatása volt. Ez gyakorlatilag azt eredményezi, hogy az új rendszer szerint a főállású vállalkozóknak a mostani 50 ezer forint helyett havi 100 ezer forintot kell fizetniük (aki eddig is katázott, annak jövőre havi 75 ezer forintot kell fizetnie és majd 2028-tól 100 ezer forintot), míg a mellékállásúaknak havi 50 ezer forintot. Viszonylagos segítség azonban, hogy újra számlázhatnak majd cégeknek és az éves keret 22 millió forint lesz.