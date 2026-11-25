Az internetes rendelések során előfordulhat, hogy a végén hatalmas csalódásban vagy éppen csúnya átverésben lesz részünk: ezekre hozta fel példaként a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) azt a huszonnégy építőkockából megépíthető karácsonyfadíszt ígérő adventi naptárat, amelyet változó weboldalakról 12–27 ezer forintért hirdetnek a közösségi médiában, a felbontás után azonban kellemetlen meglepetésben lehet része a vásárlóknak.

Csúnya átverés ez az adventi naptár / Fotó: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

Csúnya átverés ez az adventi naptár

A reklámképek ugyanis egy jól ismert építőjáték-márka készleteit idézik, a vásárlók azonban a csomag felbontásakor csak olcsó, lapos műanyag díszeket találtak.

Az NKFH felhívta a figyelmet arra, az ajánlatokat ismert áruházak engedély nélkül használt logóival, hamis vásárlói értékelésekkel és mesterséges intelligenciával készített termékképekkel tették hihetővé: utóbbiakon viszont a nagyításkor már feltűnhetnek az árulkodó részletek, például az értelmetlen feliratok a dobozokon, épp ezért nem árt résen lenni.

Hogyan csökkenthetjük fogyasztóként az online rendelések kockázatait?

Vásárlás előtt ellenőrizzük, pontosan milyen termékről van szó. Építőjáték esetén keressük meg a gyártó nevét, a készlet cikkszámát, valamint azt, hogy a leírás hány építőelemet ígér. A „24 darab dísz” megjelölés önmagában sík függőket is jelenthet. Amennyiben a hirdetés ismert márkát idéz, a gyártó hivatalos oldalán is keressük meg a készletet, és hasonlítsuk össze a termékfotókat, a leírást és az árat. Azt is nézzük meg, kitől rendelünk: keressük meg az eladó cégnevét, székhelyét, ügyfélszolgálati elérhetőségét és a visszaküldési címet a weboldalon. Érdemes a webáruház pontos webcímére rákeresni, és független oldalakon is elolvasni a vásárlói tapasztalatokat. A készlet fogyására figyelmeztető üzenet miatt se siessük el a döntést: amennyiben rendelünk, mentsük el a hirdetést és a termékleírást, hogy reklamáció esetén meg tudjuk mutatni, mit ígért az eladó. A csalók egy másik módszere az, hogy utánvétellel küldik ki a terméket, látszólag bizalmat keltve ezzel a vásárlóban, ugyanakkor a visszaküldési cím és egyéb elérhetőségek hiányában az elállási jog gyakorlása szinte lehetetlen. Előfordulhat, hogy a platform a fizetés vagy a panaszok online űrlapon való benyújtása során begyűjti az ügyfelek nevét, címét, telefonszámát és fizetési adatait, ezeket az az információkat pedig személyazonosság-lopásra, jogosulatlan terhelésekre vagy adatértékesítésre használhatják fel.

Ha előzetesen, bankkártyával, online felületen fizettünk, a számlavezető banknál kezdeményezhetjük a chargeback (visszaterhelési) eljárást. Amennyiben utánvétellel fizettünk, de a termék hamis, vagy egyértelműen átverésről van szó, azonnal tegyünk rendőrségi feljelentést.



A karácsonyi vásárokban is érdemes nyitott szemmel járni. Egy impulzív vásárlás, egy félreértett ár vagy egy túl szépnek tűnő ajánlat miatt a tervezettnél jóval többet költhetünk, ráadásul a nagy tömeg a zsebtolvajoknak is kedvezhet. Ebben a cikkünkben elolvashatod, mire érdemes különösen odafigyelni, hogy a végén ne keserű szájízzel távozz a karácsonyi vásárból!