A képviselő-testület csütörtökön fogadta el az Airbnb új szabályait. A rendelet a kerület egyes részein eltérő feltételeket állapít meg, és átmeneti időt biztosít a már nyilvántartásba vett szálláshelyeknek.

Betiltják az Airbnb-t a Várnegyedben. Fotó: ROBIN UTRECHT / ANP MAG

Teljes Airbnb-tilalom jön a budai Várnegyedben

A december 31-ig nyilvántartásba vett várnegyedi magán- és egyéb szálláshelyek 2027 végéig még folytathatják tevékenységüket. Az átmeneti időszak lejárta után, 2028. január 1-jén azonban teljes tiltás lép életbe.

A Várnegyeden kívül nem tiltják be teljesen a rövid távú szálláshely-szolgáltatást.

A társasházi jellegű épületekben működő szálláshelyek 2027 végéig társasházi hozzájárulás nélkül is üzemelhetnek, 2028-tól azonban már szükség lesz a lakóközösség engedélyére.

Ez a szabály a lakásszövetkezeti házakra, valamint a legalább három lakásból álló, közös tulajdonban lévő lakóépületekre is vonatkozik. A nem társasházi jellegű épületekben ugyanakkor egész évben folytatható marad a szálláshely-szolgáltatás.

Akár kétmillió forintos bírságot is kiszabhatnak

A szabályok betartását a jegyző ellenőrzi. Szabálytalanság esetén bírságot szabhat ki, és 45 napra ideiglenesen bezárathatja a szálláshelyet.

A maximális bírság:

magánszemélyeknél és egyéni vállalkozóknál 200 ezer forint;

jogi személyeknél és más szervezeteknél 2 millió forint.

Az I. kerületben jelenleg 420 nyilvántartott magán- és egyéb szálláshely működik, közülük 19 található a Várnegyedben. A rendelet 2027. január 1-jén lép hatályba.