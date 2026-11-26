Kármán András elmondta, a megállapodás értelmében

a minimálbér bruttó összege 7,5 százalékkal, 347 000 forintra, a garantált bérminimum 6,1 százalékkal, 396 000 forintra emelkedik.

Az Országgyűlés a héten fogadta el a kormány adójóváírásról szóló javaslatát, amely a minimálbér adóterheit 9 százalékra mérsékli és szja-visszatérítést biztosít mindazoknak, akiknek havi bevételei nem érik el a minimálbér kétszeresét, 694 ezer forintot. Ennek az intézkedésnek a hatására a minimálbér nettó összege 17,2 százalékkal, 37 ezer forinttal, a garantált bérminimum nettó összege 13,3 százalékkal, 33 ezer forinttal nő - mondta a pénzügyminiszter, aki egyúttal kijelentette:

"ez Magyarország eddigi legnagyobb minimálbér emelése". Ez az állítás azonban úgy igaz, hogy a pénzügyminiszter az adóváltozások hatását is figyelembe vette számításakor.

A minimálbér bruttó összege 7,5 százalékkal, 347 000 forintra, a garantált bérminimum 6,1 százalékkal, 396 000 forintra emelkedik Fotó: Mirkó István

Kármán András rámutatott, az adócsökkentéstől a kormány azt várja, hogy több pénz marad az embereknél, ez élénkíti a belső keresletet, előnyösebb gazdasági helyzetet teremtve a a magyar kkv-nak. Közölte, az adójóváírással a minimálbért keresők nettó bevételei úgy tudnak jelentősen növekedni, hogy közben a bruttó bérek kisebb emelkedése nem terheli meg a munkaadókat sem, ezzel pedig egyszerre előzhetőek meg a potenciális áremelkedések és a foglalkoztatás csökkentése. A pénzügyminiszter egyúttal jelezte: a VKF-ben a felek abban is megállapodtak, hogy kidolgoznak egy olyan középtávú, képleten alapuló megegyezést, ami kiszámítható módon biztosítja, hogy a bérek méltányosan alakuljanak a gazdasági lehetőségek figyelembevételével. Kérdésre válaszolva elmondta, hogy mivel a kormány felhatalmazása 2030-ig tart, így a középtáv egy három éves megállapodás lehet.

Konszenzussal jött létre a bérmegállapodás

Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter elmondta: a bérmegállapodásnál figyelembe vették, hogy javítsák a munkavállalók életkörülményeit, erősítsék a bérek vásárlóértékét és megőrizzék a vállalkozások versenyképeségét.

Kiemelte, hogy konszenzussal jött létre a bérmegállapodás, hiszen azt mind a hat szociális partner aláírta. A szociális és családügyi miniszter elmondta: a bérmegállapodásnál figyelembe vették, hogy javítsák a munkavállalók életkörülményeit, erősítsék a bérek vásárlóértékét és megőrizzék a vállalkozások versenyképeségét. Arra is kitért, hogy az adójóváírással a kormány jelentős szerepet vállalt az alacsony jövedelmű munkavállalók nettó bérének növekedésében. A jövőben is úgy kívánnak a munka világának szereplőivel együtt dolgozni, hogy partnerként kezelik őket - jelentette ki Kátai-Németh Vilmos.