Hat éve nem látott zuhanás: óriásit estek az árak az albérletpiacon

Jelentős fordulat történt a magyar albérletpiacon: októberben közel hat éve nem látott mértékben csökkentek a bérleti díjak. Országosan 1,1, Budapesten pedig 1,3 százalékkal kerültek lejjebb az albérletárak egyetlen hónap alatt. A visszaesés mögött a szezonális hatások mellett a bérlők fizetőképességének korlátai és a lakáspiaci változások is állhatnak.
A KSH és az ingatlan.com közös lakbérindexe szerint hasonló mértékű havi árcsökkenésre legutóbb 2020 decemberében volt példa. Az idei októberi visszaesés azért is figyelemre méltó, mert az előző két évben jóval kisebb mértékben mérséklődtek a bérleti díjak ebben az időszakban.
2024 októberében 0,5, tavaly ugyanebben a hónapban pedig 0,7 százalékos volt az országos csökkenés.
Bár éves összevetésben még mindig drágulnak a kiadó lakások, az áremelkedés üteme látványosan lassul.
Országosan 5,5, Budapesten pedig 5 százalékkal voltak magasabbak a lakbérek, mint egy évvel korábban.
Megtorpant a lakbérek emelkedése, a befektetők is elfordulhatnak az ingatlanpiactól
A lakbérek csökkenésében több tényező is szerepet játszhat. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a lakásárak korábbi gyors emelkedésének megtorpanásával az ingatlanbefektetések vonzereje is gyengült, miközben a bérbeadásból elérhető hozamok országos szinten tovább csökkennek.
A szakértő szerint emiatt a befektetők egy része elfordulhatott az ingatlanpiactól, ami a kiadó lakások kínálatának éves szintű szűküléséhez is hozzájárulhatott.
A helyzet ugyanakkor érdekes: annak ellenére csökkentek a lakbérek, hogy tavalyhoz képest kevesebb kiadó ingatlan található a piacon. Ez arra utal, hogy a bérlők fizetőképessége egyre inkább korlátot szab az áremeléseknek. Emellett az első lakásvásárlóknak szóló kamattámogatott hitelek is szerepet játszhatnak abban, hogy egyesek albérlet helyett saját ingatlan vásárlása mellett döntöttek.
Dél-Dunántúlon estek a legnagyobbat a bérleti díjak
A nyolc vizsgált régió közül októberben hatban mérséklődtek a lakbérek. A legnagyobb visszaesést Dél-Dunántúlon mérték, ahol egy hónap alatt 2,7 százalékkal lettek olcsóbbak a kiadó lakások.
Az Észak-Alföldön 2,1, Nyugat-Dunántúlon pedig 1,4 százalékos csökkenést regisztráltak. Budapesten 1,3 százalékkal mérséklődtek a bérleti díjak, ami szintén közel hatéves rekordnak számít.
Kevesebb az albérlet, de ősszel ismét bővült a kínálat
A tanévkezdés után ismét növekedni kezdett a kiadó lakások és házak száma, a kínálat azonban még mindig elmarad az egy évvel korábbitól.
Az ingatlan.com adatai szerint november elején Budapesten 9331 kiadó lakás és ház szerepelt a hirdetések között. Ez szeptember végéhez képest 2,3 százalékos növekedést jelent, éves összevetésben viszont 9,4 százalékkal kisebb kínálatot takar.
- A megyeszékhelyeken öt hét alatt 2,1 százalékkal nőtt a kiadó ingatlanok száma, egy év alatt azonban 16,9 százalékos visszaesés történt.
A fővároson belül jelentős különbségek alakultak ki.
A belső kerületekben közel 13 százalékkal kevesebb kiadó ingatlan található, mint tavaly, a külső kerületekben viszont 32 százalékkal bővült a kínálat.
A vidéki nagyvárosok közül Debrecenben 26, Kecskeméten 43, Pécsen pedig 23 százalékkal csökkent a meghirdetett kiadó ingatlanok száma. Szegeden ezzel szemben 25 százalékkal több albérletből válogathatnak az érdeklődők, mint egy évvel korábban.
Ennyibe kerül most egy albérlet Budapesten és vidéken
A budapesti albérletárak is mérséklődtek: november elején a fővárosi kiadó lakóingatlanok medián bérleti díja 255 ezer forint volt. Egy évvel korábban még 260 ezer forintot kértek a tulajdonosok a kínálat középértékén.
A kerületek között továbbra is jelentős az árkülönbség. A legdrágábbnak a II. és az V. kerület számít, ahol 364 ezer, illetve 350 ezer forint a medián bérleti díj. A legolcsóbb albérleteket a XXIII. kerületben hirdetik, itt 160 ezer forint a középérték.
A vidéki nagyvárosok közül Debrecenben és Kecskeméten egyaránt 220 ezer forint a medián bérleti díj. Szegeden és Győrben 200 ezer, Pécsen pedig 180 ezer forinttal számolhatnak azok, akik albérletet keresnek.
Az adatok alapján tehát az albérletpiacon is érezhetővé vált a kereslet és a fizetőképesség korlátja. Bár a lakbérek éves összevetésben még emelkednek, a havi adatok azt mutatják, hogy a korábbi drágulási hullám megtorpant. Budapesten és több vidéki régióban már a bérleti díjak csökkenése is megkezdődött.
Balogh László november 9-én szólalt meg az Origónak, akkor arról beszélt, hogy sokaknak okozhat csalódást az új Wekerle+ hitelprogram.