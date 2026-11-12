Hat éve nem látott zuhanás: óriásit estek az árak az albérletpiacon

Jelentős fordulat történt a magyar albérletpiacon: októberben közel hat éve nem látott mértékben csökkentek a bérleti díjak. Országosan 1,1, Budapesten pedig 1,3 százalékkal kerültek lejjebb az albérletárak egyetlen hónap alatt. A visszaesés mögött a szezonális hatások mellett a bérlők fizetőképességének korlátai és a lakáspiaci változások is állhatnak.

Hat éve nem látott adat érkezett az albérletpiacon - Fotó: Shutterstock

A KSH és az ingatlan.com közös lakbérindexe szerint hasonló mértékű havi árcsökkenésre legutóbb 2020 decemberében volt példa. Az idei októberi visszaesés azért is figyelemre méltó, mert az előző két évben jóval kisebb mértékben mérséklődtek a bérleti díjak ebben az időszakban.

2024 októberében 0,5, tavaly ugyanebben a hónapban pedig 0,7 százalékos volt az országos csökkenés.

Bár éves összevetésben még mindig drágulnak a kiadó lakások, az áremelkedés üteme látványosan lassul.

Országosan 5,5, Budapesten pedig 5 százalékkal voltak magasabbak a lakbérek, mint egy évvel korábban.

Jól láthatóan megtorpant a drágulás - Fotó: ingatlan.com

Megtorpant a lakbérek emelkedése, a befektetők is elfordulhatnak az ingatlanpiactól

A lakbérek csökkenésében több tényező is szerepet játszhat. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a lakásárak korábbi gyors emelkedésének megtorpanásával az ingatlanbefektetések vonzereje is gyengült, miközben a bérbeadásból elérhető hozamok országos szinten tovább csökkennek.

A szakértő szerint emiatt a befektetők egy része elfordulhatott az ingatlanpiactól, ami a kiadó lakások kínálatának éves szintű szűküléséhez is hozzájárulhatott.

A helyzet ugyanakkor érdekes: annak ellenére csökkentek a lakbérek, hogy tavalyhoz képest kevesebb kiadó ingatlan található a piacon. Ez arra utal, hogy a bérlők fizetőképessége egyre inkább korlátot szab az áremeléseknek. Emellett az első lakásvásárlóknak szóló kamattámogatott hitelek is szerepet játszhatnak abban, hogy egyesek albérlet helyett saját ingatlan vásárlása mellett döntöttek.

Dél-Dunántúlon estek a legnagyobbat a bérleti díjak

A nyolc vizsgált régió közül októberben hatban mérséklődtek a lakbérek. A legnagyobb visszaesést Dél-Dunántúlon mérték, ahol egy hónap alatt 2,7 százalékkal lettek olcsóbbak a kiadó lakások.