Történelmi zuhanás a tőzsdéken, ezermilliárdokat buktak a techóriások

Az amerikai tőzsdéken olyan mértékű zuhanás következett be, amilyenre 2025 áprilisa óta nem volt példa. Az Egyesült Államok részvénypiacának értéke november 5-én mintegy 3,2 ezermilliárd dollárral csökkent a Financial Times beszámolója szerint. Az S&P 500 index 4,4, a Dow Jones 3,4, a technológiai vállalatokat tömörítő Nasdaq Composite pedig 5,5 százalékot veszített értékéből.

Amerikai tőzsde: történelmi zuhanás, ezermilliárdokat buktak a techóriások Forrás: pexels

Különösen súlyos veszteséget szenvedtek el a technológiai cégek. A Nasdaq 100 index 6,4 százalékot zuhant, ami történelmi visszaesésnek számít. A legnagyobb vesztesek között volt az Nvidia, amelynek részvényei 9,3 százalékkal estek, a vállalat piaci értéke pedig mintegy 400 milliárd dollárral csökkent. Elon Musk cégei közül a Tesla 10,8, a SpaceX 9,1 százalékot veszített értékéből.

A zuhanás Ázsiára és Európára is átterjedt. A japán Nikkei 225 index 6 százalékkal esett, a dél-koreai Kospi pedig a kereskedés során több mint 8 százalékos mínuszba is került. Európában a német DAX 2,39, a francia CAC 40 pedig 1,8 százalékos veszteséget mutatott.

Az amerikai választások után fordultak a befektetők a technológiai részvények ellen

A tőzsdei eladási hullám hátterében az amerikai időközi választások eredménye áll. A demokraták győzelme után a befektetők attól tartanak, hogy az új politikai erőviszonyok szigorúbb szabályozást hozhatnak a mesterséges intelligencia fejlesztésében, és akadályozhatják az adatközpontok építését.

Bernie Sanders demokrata szenátor ismét felvetette az adatközpontok építésének átmeneti felfüggesztését, Yassamin Ansari képviselő pedig a fejlett mesterséges intelligencia fejlesztésének korlátozásáról beszélt. Donald Trump amerikai elnök élesen bírálta a demokratákat, és a tőzsdei zuhanásért is politikai ellenfeleit tette felelőssé.

Közölte, hogy teljes mértékben támogatja a mesterséges intelligencia fejlesztését, amely szerinte hatalmas gazdasági lehetőséget jelent.

A veszteségek ellenére a Nasdaq az év eleje óta még mindig 4,6 százalékos pluszban van. A szakértők szerint ezért egyelőre nem egyértelmű, hogy átmeneti piaci korrekcióról vagy egy hosszabb visszaesés kezdetéről van-e szó. A bizonytalanság ugyanakkor már az Anthropic tervezett tőzsdei bevezetését is veszélyeztetheti: a Reuters szerint a befektetők túlzónak tarthatják a vállalat 1,5 ezermilliárd dolláros előzetes értékelését.