– Az árréskorlátozás felszámolásáért jórészt a külföldi tulajdonban lévő áruházláncok lobbiztak – hívta fel rá a figyelmet Facebook oldalán Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője. Az intézkedés megszüntetésével lehetővé válik számukra a magasabb profit elérése és "annak kitalicskázása az országból" – tette hozzá.

A magyar emberek fizetik meg, hogy a kormány emeli a külföldi áruházláncok profitját az árréskorlátozás megszüntetésével

Fotó: AFP

Eközben a kormány emeli a kiskereskedelmi adót, abban a szegmensben, ahol jellemzően magyar tulajdonban lévő boltok vagy bolthálózatok vannak – emelte ki a frakcióvezető. Vagyis

a magyar gazdasági szereplők adóját a Tisza-kormány emeli, a külföldi tulajdonban lévő áruházláncok profitját – amely utána elhagyja az országot – növeli.

És mindezt úgy, hogy az embereknek kell majd mindezt a magasabb élelmiszerárakon keresztül megfizetnie. Hát én ezt nem nevezném olyan költségvetésnek, ami igazságos, vagy az embereknél több pénzt hagy – jegyezte meg Bóka János.

Mivel járhat az árréskorlátozás megszüntetése?

Az árréskorlátozást még az előző kormány vezette be, mert egyes kereskedelmi láncok a 30-40 százalékos vagy akár ennél magasabb árrést is raktak a forgalmazott termékekre, így megugrottak az árak. A gazdasági elemzők egyetértenek abban, hogy az árrésstop 1-1,5 százalékkal csökkentette az inflációt. Ennek a megszüntetését szavazta meg tegnap az Országgyűlésben a Tisza-többség. Az intézkedés a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, tehát néhány napon belül. Hogy mennyibe kerülnek majd egyes élelmiszerek, ha a kereskedők újra visszatérnek a 30-40 százalékos árréshez, ebben a cikkünkben számoltunk be.