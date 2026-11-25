Mint arról kedden az Origo is beszámolt, az Országgyűlés 135 igen, 49 nem és 6 tartózkodás mellett elfogadta az árrésstop kivezetéséről szóló törvénymódosítást. A döntést követően a Lidl Magyarország is közleményt adott ki, szerdán pedig az ÁFEOSZ–COOP Szövetség ismertette álláspontját.

Az árrésstop kivezetésétől a kistelepüléseken működő üzletek helyzetének javulását várja a Coop (Fotó: AFP)

A vidéki kisboltoknak jelenthet segítséget az árrésstop kivezetése a Coop szerint

A Coop Gazdasági Csoport és a hozzá kapcsolódó vidéki, független kisboltok érdekképviselete szerdán közleményében azt írta:

az árrésstop kivezetése különösen a kistelepülési üzleteknek jelent komoly segítséget, amelyek az emelkedő költségek és a csökkenő vásárlóerő miatt az elmúlt években nehéz helyzetbe kerültek.

A csoport több mint 1400 településen működtet boltot, és több mint 860 településen kizárólag Coop üzlet érhető el. A csoport szerint az árrésstop kivezetése a vidéki élelmiszer-ellátás biztonságát és a falusi kisboltok fennmaradását is elősegítheti.

Az ÁFEOSZ–COOP Szövetség indokoltnak és időszerűnek tartja az intézkedést. A szövetség álláspontja szerint a magas infláció idején szükség volt a fogyasztók átmeneti védelmére, a jelenlegi gazdasági helyzetben azonban a kiskereskedelem fejlődése és a hazai beszállítók védelme érdekében elengedhetetlenné vált a piaci viszonyok helyreállítása – közölték.

Jelentős drágulást is hozhat az árrésstop megszüntetése

A kereskedelmi láncok kedvező várakozásai mellett ugyanakkor kérdéses, hogyan alakulnak majd az élelmiszerárak. Mint azt korábbi cikkünkben részletesen bemutattuk, amennyiben a kereskedők változatlan beszerzési árak mellett visszaállítják a korábbi, 30–40 százalékos árréseket, egyes alapvető élelmiszerek akár 18–27 százalékkal is drágulhatnak.