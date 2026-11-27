A Portfolio az Auchan közlése alapján arról számolt be, hogy a vállalat november 26-án adta át a solymári áruházat, Újhegyen pedig november 27-re időzítette a nyitást. A főváros X. kerületében egy korábbi szupermarketből alakították ki a lánc első ilyen üzletét: a négyezer négyzetméteres kompakt hipermarketben a korábbinál több szárazárut és nem élelmiszer jellegű terméket kínálnak. Miskolcon decemberben mutatkozik be az új áruházformátum.

Bisztró és látványkonyha: így újult meg az Auchan Fotó: ARTUR WIDAK / NurPhoto

Borválasztásban is segít az Auchan új rendszere

A felújított üzletekben nagyobb hangsúlyt kapnak a friss élelmiszerek és a szezonális áruk. Solymáron közel száz digitális kijelző segíti a tájékozódást, a borválasztáshoz pedig mesterséges intelligencián alapuló rendszert helyeztek üzembe. Az áruházban meleg ételeket kínáló bisztró nyílt, és az italosztályon sportközvetítéseket is lehet nézni.

Az újhegyi üzletben újranyitott a csemegepult, és kávézóval egybekötött pihenőzónát alakítottak ki.

Az átalakítás az Auchan év elején meghirdetett hétéves stratégiájának része. A vállalat 2032-re többféle üzlettípusból álló országos hálózatot szeretne kiépíteni, és a forgalma megháromszorozását tűzte ki célul. A tervek szerint 2027 elején kisebb belvárosi kényelmi üzleteket is nyitnak. Budapesten az online rendelések átvételére már öt belvárosi, hűtött csomagautomata áll rendelkezésre.