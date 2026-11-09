Milliók megélhetése foroghat kockán – már Magyarországon is tüntettek

Az európai autóipar teljesítménye akár 50 millió ember megélhetésére is hatással lehet, miközben az ágazat tömeges leépítésekkel és erősödő nemzetközi versennyel küzd. A munkahelyek védelmében november 9-én Győrben tartottak nemzetközi tüntetést, amelyen hét ország dolgozói vettek részt – írja a Kisalföld.
Válságban az európai autóipar: tüntetést tartottak Győrben
A demonstráció egyik közvetlen előzménye a győri WKW-üzem bezárása volt, amelynek nyomán mintegy ötszáz munkavállaló veszítette el az állását. Az Audi Aréna parkolójában a szervezők becslése szerint közel ötszázan gyűltek össze, közülük legalább kétszázan külföldről érkeztek.
Leépítéstől tartanak az autóipari szektorban dolgozók
László Zoltán, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke szerint Európában 14 millióan dolgoznak az autóiparban, az ágazat teljesítménye pedig akár 50 millió ember megélhetésére is kihat. A szakszervezeti vezető a bizonytalan jövőképet, a tömeges elbocsátásokat és az erősödő nemzetközi versenyt nevezte a legfontosabb problémáknak.
A rendezvényen Pintér Bence győri polgármester is felszólalt, az európai munkavállalók összefogását hangsúlyozva. Judith Kirton-Darling, az IndustriAll európai szakszervezeti szövetség főtitkára azt követelte, hogy az európai termeléshez az itteni munkahelyek védelme és európai beruházások társuljanak.
A győri megmozdulást egy szeptemberi, 170 ezer embert mozgósító németországi tiltakozás előzte meg. A tiltakozássorozatot a tervek szerint november 24-én Strasbourgban zárják.
Tömegesen rúgja ki a magyar dolgozóit a német multi
Egyre mélyül a gazdasági válság Németországban, és ezt már mi is komolyan érezzük. Most újabb komoly figyelmeztető jel érkezett a magyar autóiparból: a német Thyssenkrupp Automotive Technology mintegy 200 fejlesztői pozíció szüntet meg Magyarországon. A nagy múltú multi komplett futóműveket készít például a győri Audi Hungaria Kft. részére is.