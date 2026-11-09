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autóipar

Milliók megélhetése foroghat kockán – már Magyarországon is tüntettek

14 órája
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Egyre nagyobb aggodalmat keltenek Európa-szerte a gyárbezárások és a tömeges elbocsátások. Az európai autóipar súlyos problémákkal küzd, amelyek több millió ember megélhetésére is hatással lehetnek. A dolgozók most – 2026. november 9-én – Magyarországon is utcára vonultak, hogy tiltakozzanak a leépítések ellen.
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autóiparGyőrtüntetés

Az európai autóipar teljesítménye akár 50 millió ember megélhetésére is hatással lehet, miközben az ágazat tömeges leépítésekkel és erősödő nemzetközi versennyel küzd. A munkahelyek védelmében november 9-én Győrben tartottak nemzetközi tüntetést, amelyen hét ország dolgozói vettek részt – írja a Kisalföld.

Leépítések és gyárbezárások jellemzik a válságban lévő európai autóipart. Sokak megélhetése forog kockán, ezért Győrben is tüntettek a dolgozók., Győr, tüntetés, autóipar, 2026.11.09.
Leépítések és gyárbezárások jellemzik a válságban lévő európai autóipart. Sokak megélhetése forog kockán, ezért Győrben is tüntettek a dolgozók Fotó: Mediaworks

Válságban az európai autóipar: tüntetést tartottak Győrben

A demonstráció egyik közvetlen előzménye a győri WKW-üzem bezárása volt, amelynek nyomán mintegy ötszáz munkavállaló veszítette el az állását. Az Audi Aréna parkolójában a szervezők becslése szerint közel ötszázan gyűltek össze, közülük legalább kétszázan külföldről érkeztek.

Leépítéstől tartanak az autóipari szektorban dolgozók

László Zoltán, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke szerint Európában 14 millióan dolgoznak az autóiparban, az ágazat teljesítménye pedig akár 50 millió ember megélhetésére is kihat. A szakszervezeti vezető a bizonytalan jövőképet, a tömeges elbocsátásokat és az erősödő nemzetközi versenyt nevezte a legfontosabb problémáknak.

A rendezvényen Pintér Bence győri polgármester is felszólalt, az európai munkavállalók összefogását hangsúlyozva. Judith Kirton-Darling, az IndustriAll európai szakszervezeti szövetség főtitkára azt követelte, hogy az európai termeléshez az itteni munkahelyek védelme és európai beruházások társuljanak.

A győri megmozdulást egy szeptemberi, 170 ezer embert mozgósító németországi tiltakozás előzte meg. A tiltakozássorozatot a tervek szerint november 24-én Strasbourgban zárják.

Győr, tüntetés, autóipar, 2026.11.09.
Fotó: Mediaworks

Tömegesen rúgja ki a magyar dolgozóit a német multi

Egyre mélyül a gazdasági válság Németországban, és ezt már mi is komolyan érezzük. Most újabb komoly figyelmeztető jel érkezett a magyar autóiparból: a német Thyssenkrupp Automotive Technology mintegy 200 fejlesztői pozíció szüntet meg Magyarországon. A nagy múltú multi komplett futóműveket készít például a győri Audi Hungaria Kft. részére is.

 

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