Kiderültek a 2027-es autópálya-matrica árak: mutatjuk, mennyit kell fizetni

Az autópálya-matrica árát minden évben az előző év augusztusi inflációs adata alapján határozzák meg. Az autopalyamatrica.hu összesítése szerint az új díjak 2027. január 1-jén lépnek életbe, és az áfát is tartalmazzák.

A 2027-es autópálya-matrica árak.

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Ennyibe kerül az autópálya-matrica 2027-ben

A D1 kategóriába tartozó személyautók egynapos országos matricája 5630, a tíznapos 6990, a havi pedig 11 320 forint lesz. Az éves országos jogosultságért 62 560, az éves vármegyei matricáért 7280 forintot kell fizetni. Az M1-es regionális matrica ára 15 ezer forint lesz.

A D2 kategóriában az egynapos matrica 7990, a tíznapos 10 170, a havi 16 030, az éves országos pedig 88 790 forintba kerül. Az éves vármegyei matrica ára 14 560, az M1-es regionális jogosultságé 30 ezer forint lesz.

A motorkerékpárosok egynapos matricája 2810, a tíznapos 3490, a havi pedig 5660 forintba kerül. Az éves országos, vármegyei és regionális matricát számukra D1 kategóriás termékként lehet megvásárolni.

Közel 97 ezer forint is lehet a pótdíj

A matrica nélküli úthasználatért 60 napon belüli fizetés esetén 28 150 forintos alap-pótdíjat szabhatnak ki. Ha a tartozást csak 60 nap után rendezik, az összeg 96 970 forintra emelkedik.