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Egyre több magyar mond nemet az ázsiai webáruházakra – itt a magyarázat

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Jelentősen átalakultak a magyar fogyasztók online vásárlási szokásai az Európai Unión kívülről érkező kis értékű csomagokat érintő vámintézkedések bevezetése után. Az ázsiai webáruházak népszerűsége visszaesett, miközben egyre többen választanak magyarországi vagy más uniós internetes üzleteket – derült ki a DODO logisztikai vállalat megbízásából készült friss kutatásból.
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online vásárlásvámwebáruház

A magyar internetezők több mint kétharmada változtatott online vásárlási szokásain az Európai Unión kívülről érkező, 150 eurónál kisebb értékű csomagokat érintő vám július 1-jei bevezetését követően. Az ázsiai webáruházak helyett a fogyasztók fele már magyarországi vagy más európai uniós internetes üzletekből szerzi be a korábban ezekről az oldalakról rendelt termékeket.

Az ázsiai webáruházak népszerűsége visszaesett a magyar vásárlók körében
Az ázsiai webáruházak népszerűsége visszaesett a magyar vásárlók körében
Fotó: Shutterstock

A kutatás szerint a vásárlók 29 százaléka teljesen felhagyott az ázsiai webáruházakból történő rendeléssel, 33 százalékuk pedig ritkábban vásárol ezekről az oldalakról. További 5 százalékuk továbbra is gyakran rendel, de már kevesebb termékkategóriából választ.

A fogyasztói szokások változását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adatai is alátámasztják. A hivatal október 14-i tájékoztatása szerint a júliusi vámintézkedés bevezetése óta csökkent az Európai Unión kívülről érkező kiscsomagok száma.

A hazai online kereskedők profitálhatnak az ázsiai webáruházak visszaszorulásából

A felmérés alapján a vásárlási szokások átalakulásából elsősorban a magyarországi internetes üzletek profitálhatnak.

A válaszadók 29 százaléka már hazai webáruházakból szerzi be azokat a termékeket, amelyeket korábban ázsiai online piacterekről rendelt meg. További 21 százalékuk más európai uniós tagállamok internetes üzleteit részesíti előnyben.

A vásárlók többsége az újabb költségnövelő intézkedésről is értesült. A kutatás szerint a megkérdezettek 56 százaléka tudott a november 1-jétől bevezetett, vámáru-nyilatkozati tételsoronként fizetendő 2 eurós kezelési díjról.

A válaszadók 21 százaléka ugyanakkor úgy nyilatkozott, hogy még nem ismeri pontosan az új díj részleteit.

Egyre népszerűbb a csomagautomatás átvétel

A kutatás a csomagkézbesítéssel kapcsolatos fogyasztói szokásokat is vizsgálta. Az eredmények szerint a vásárlók 63 százaléka jelenleg csomagautomatából veszi át online rendeléseit.

A megkérdezettek elsősorban azért választják ezt a lehetőséget, mert maguk dönthetnek az átvétel időpontjáról. A válaszadók 43 százaléka pedig azért részesíti előnyben a csomagautomatákat, mert nem szeretne otthon várakozni a futár érkezésére.

A felmérés szerint a vásárlók negyedének kellett már a csomagkézbesítés miatt otthon maradnia vagy átszerveznie a napi programját.

A válaszadók 15 százalékával előfordult, hogy hiába várta a futárt, a küldeményt végül arra hivatkozva nem kézbesítették, hogy a címzett nem tartózkodott otthon. További 13 százalékuk tapasztalta, hogy csomagját átvételi pontra irányították, mert a kézbesítéskor senki nem volt otthon.

Pontosabb tájékoztatást és rugalmasabb kézbesítést szeretnének a vásárlók

A fogyasztói igények között az előre kiválasztható kézbesítési időpont szerepel az első helyen. A válaszadók 40 százaléka szeretné maga meghatározni, hogy mikor érkezzen meg a megrendelt termék.

A megkérdezettek 30 százaléka emellett részletesebb és pontosabb tájékoztatást vár a csomagok állapotáról, valamint a kiszállítás aktuális helyzetéről.

Az online kutatást az Ipsos készítette a DODO megbízásából október 26. és 30. között, a 18–65 éves magyar internetező lakosság körében, reprezentatív, ezerfős mintán.

 

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