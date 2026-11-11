Egyre több magyar mond nemet az ázsiai webáruházakra – itt a magyarázat

A magyar internetezők több mint kétharmada változtatott online vásárlási szokásain az Európai Unión kívülről érkező, 150 eurónál kisebb értékű csomagokat érintő vám július 1-jei bevezetését követően. Az ázsiai webáruházak helyett a fogyasztók fele már magyarországi vagy más európai uniós internetes üzletekből szerzi be a korábban ezekről az oldalakról rendelt termékeket.

Az ázsiai webáruházak népszerűsége visszaesett a magyar vásárlók körében

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A kutatás szerint a vásárlók 29 százaléka teljesen felhagyott az ázsiai webáruházakból történő rendeléssel, 33 százalékuk pedig ritkábban vásárol ezekről az oldalakról. További 5 százalékuk továbbra is gyakran rendel, de már kevesebb termékkategóriából választ.

A fogyasztói szokások változását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adatai is alátámasztják. A hivatal október 14-i tájékoztatása szerint a júliusi vámintézkedés bevezetése óta csökkent az Európai Unión kívülről érkező kiscsomagok száma.

A hazai online kereskedők profitálhatnak az ázsiai webáruházak visszaszorulásából

A felmérés alapján a vásárlási szokások átalakulásából elsősorban a magyarországi internetes üzletek profitálhatnak.

A válaszadók 29 százaléka már hazai webáruházakból szerzi be azokat a termékeket, amelyeket korábban ázsiai online piacterekről rendelt meg. További 21 százalékuk más európai uniós tagállamok internetes üzleteit részesíti előnyben.

A vásárlók többsége az újabb költségnövelő intézkedésről is értesült. A kutatás szerint a megkérdezettek 56 százaléka tudott a november 1-jétől bevezetett, vámáru-nyilatkozati tételsoronként fizetendő 2 eurós kezelési díjról.

A válaszadók 21 százaléka ugyanakkor úgy nyilatkozott, hogy még nem ismeri pontosan az új díj részleteit.

Egyre népszerűbb a csomagautomatás átvétel A kutatás a csomagkézbesítéssel kapcsolatos fogyasztói szokásokat is vizsgálta. Az eredmények szerint a vásárlók 63 százaléka jelenleg csomagautomatából veszi át online rendeléseit. A megkérdezettek elsősorban azért választják ezt a lehetőséget, mert maguk dönthetnek az átvétel időpontjáról. A válaszadók 43 százaléka pedig azért részesíti előnyben a csomagautomatákat, mert nem szeretne otthon várakozni a futár érkezésére. A felmérés szerint a vásárlók negyedének kellett már a csomagkézbesítés miatt otthon maradnia vagy átszerveznie a napi programját. A válaszadók 15 százalékával előfordult, hogy hiába várta a futárt, a küldeményt végül arra hivatkozva nem kézbesítették, hogy a címzett nem tartózkodott otthon. További 13 százalékuk tapasztalta, hogy csomagját átvételi pontra irányították, mert a kézbesítéskor senki nem volt otthon.

Pontosabb tájékoztatást és rugalmasabb kézbesítést szeretnének a vásárlók

A fogyasztói igények között az előre kiválasztható kézbesítési időpont szerepel az első helyen. A válaszadók 40 százaléka szeretné maga meghatározni, hogy mikor érkezzen meg a megrendelt termék.

A megkérdezettek 30 százaléka emellett részletesebb és pontosabb tájékoztatást vár a csomagok állapotáról, valamint a kiszállítás aktuális helyzetéről.

Az online kutatást az Ipsos készítette a DODO megbízásából október 26. és 30. között, a 18–65 éves magyar internetező lakosság körében, reprezentatív, ezerfős mintán.