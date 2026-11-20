Az AP hírügynökség jelentése szerint a JPMorgan Chase csütörtökön közölte, hogy a bank egyes külső szolgáltatóit kibertámadás érte, amelynek során több ezer ügyfél személyes adatai szivárogtak ki.
Az eddigi vizsgálatok alapján a támadók elsősorban marketingcélú adatokhoz férhettek hozzá, köztük ügyfélnevekhez, e-mail-címekhez és egyes esetekben telefonszámokhoz. A kiszivárgott információk között banki alkalmazottak adatai is szerepelhetnek.
Joe Evangelisti, a pénzintézet szóvivője hangsúlyozta, hogy
a támadás nem érintett bankkártyaadatokat vagy különösen érzékeny személyes információkat.
A Visa és a Mastercard szintén megerősítette az incidenst, ugyanakkor közölték, hogy a támadás nem zavarta meg működésüket, és az ügyfelek fizetési adatai sem kerültek veszélybe.
A Mastercard tájékoztatása szerint az adatok további kiszivárgását megakadályozták, és együttműködnek a szolgáltatóval az érintett kártyabirtokosok támogatásában.
Korábban üzemzavar is sújtotta a bankot
A JPMorgan Chase hangsúlyozta, hogy a kibertámadásnak nincs köze a hét elején tapasztalt banki szolgáltatáskieséshez, amelyet egy szoftverhiba okozott.
Bár az adatszivárgás több ezer ügyfelet érintett, ez csak töredéke a Chase több tízmilliós ügyfélkörének.