Az AP hírügynökség jelentése szerint a JPMorgan Chase csütörtökön közölte, hogy a bank egyes külső szolgáltatóit kibertámadás érte, amelynek során több ezer ügyfél személyes adatai szivárogtak ki.

Kibertámadás érte a bank külső szolgáltatóit.

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Az eddigi vizsgálatok alapján a támadók elsősorban marketingcélú adatokhoz férhettek hozzá, köztük ügyfélnevekhez, e-mail-címekhez és egyes esetekben telefonszámokhoz. A kiszivárgott információk között banki alkalmazottak adatai is szerepelhetnek.

Joe Evangelisti, a pénzintézet szóvivője hangsúlyozta, hogy

a támadás nem érintett bankkártyaadatokat vagy különösen érzékeny személyes információkat.

A Visa és a Mastercard szintén megerősítette az incidenst, ugyanakkor közölték, hogy a támadás nem zavarta meg működésüket, és az ügyfelek fizetési adatai sem kerültek veszélybe.

A Mastercard tájékoztatása szerint az adatok további kiszivárgását megakadályozták, és együttműködnek a szolgáltatóval az érintett kártyabirtokosok támogatásában.

Korábban üzemzavar is sújtotta a bankot

A JPMorgan Chase hangsúlyozta, hogy a kibertámadásnak nincs köze a hét elején tapasztalt banki szolgáltatáskieséshez, amelyet egy szoftverhiba okozott.

Bár az adatszivárgás több ezer ügyfelet érintett, ez csak töredéke a Chase több tízmilliós ügyfélkörének.