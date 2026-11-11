Újabb áresés a benzinkutakon: ennyivel lett olcsóbb a benzin és a dízel

Tovább csökkentek az üzemanyagárak szerdán, a gázolaj ára ezúttal még nagyobb mértékben mérséklődött. A benzin átlagára 602, a dízelé 711 forintra esett literenként.

Újabb áresés a kutakon: szerdán a benzin és a gázolaj is olcsóbb lett.

Fotó: Havran Zoltán / MW

Tovább esett a benzin ára

Szerdán újabb árcsökkenés várta az autósokat a hazai benzinkutakon.

A 95-ös benzin országos átlagára 4 forinttal, a gázolajé pedig 6 forinttal mérséklődött a keddi szinthez képest

– közölte a Holtankoljak.hu.

A friss adatok alapján a 95-ös benzin átlagosan 602 forintba kerül literenként, míg a gázolajért 711 forintot kell fizetni.

A dízel ára most nagyobbat esett

A mostani változás a két fő üzemanyagtípust egyaránt érinti, a gázolaj azonban ezúttal nagyobb mértékben lett olcsóbb.

A benzin és a dízel átlagára között jelenleg 109 forint a különbség literenként.

Fontos, hogy az országos átlagárak tájékoztató jellegűek, az egyes töltőállomásokon ettől eltérő árakkal találkozhatnak az autósok.