Ismét olcsóbb lett a tankolás: így változott a benzin és a gázolaj ára

Csütörtökön ismét változtak az üzemanyagárak, méghozzá kedvezően. A Holtankoljak.hu szerint ekkor a 95-ös benzin országos átlagára 4 forinttal, míg a gázolajé 8 forinttal csökkent szerdához képest.

Így változott a benzin és a gázolaj ára / Fotó: János Vajda

Így változott a benzin és a gázolaj ára

A friss árak alapján a következő országos átlagárakkal számolhatnak az autósok: 95-ös benzin: 598 Ft/liter Gázolaj: 703 Ft/liter

Fontos azonban kiemelni, hogy az itt szereplő adatok a magyarországi töltőállomások aktuális árai alapján számított országos átlagárakat mutatják. A feltüntetett árváltozás az előző napi országos átlagárhoz viszonyított változást jelzi. Az egyes kutakon alkalmazott árak ettől eltérhetnek.

A hét eleje óta egyébként mindkét üzemanyagtípus ára folyamatosan csökken. A benzin átlagára szombat óta összesen 13 forinttal, míg a gázolajé 18 forinttal lett alacsonyabb. A mostani árcsökkenési tendencia mindkét üzemanyagtípusnál folytatódik.

