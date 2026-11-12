ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fellebbezett Orbán Viktor öccsének ügyvédje: "A megalapozott gyanú sem áll fenn"

Rendkívüli

Túlfeszítették a húrt a magyar válogatottnál? Hisztérikus elvárásokról beszélt a korábbi focista

benzin

Ismét olcsóbb lett a tankolás: így változott a benzin és a gázolaj ára

22 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Újabb csökkentést jelentettek be az üzemanyagárakkal kapcsolatban. Ekkor a 95-ös benzin országos átlagára 4 forinttal, a gázolajé pedig 8 forinttal mérséklődött. A két üzemanyagtípus ára folyamatosan csökken: szombat óta a benzin átlagára összesen 13 forinttal, a gázolajé pedig 18 forinttal lett alacsonyabb.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
benzinüzemanyagár csökkenésgázolajüzemanyagár

Csütörtökön ismét változtak az üzemanyagárak, méghozzá kedvezően. A Holtankoljak.hu szerint ekkor a  95-ös benzin országos átlagára 4 forinttal, míg a gázolajé 8 forinttal csökkent szerdához képest. 

20261028 Miskolc Benzinkút illusztráció. Fotó: Vajda János VJ Észak-Magyarország
Így változott a benzin és a gázolaj ára / Fotó: János Vajda

Így változott a benzin és a gázolaj ára

A friss árak alapján a következő országos átlagárakkal számolhatnak az autósok:

95-ös benzin: 598 Ft/liter

Gázolaj: 703 Ft/liter

Fontos azonban kiemelni, hogy az itt szereplő adatok a magyarországi töltőállomások aktuális árai alapján számított országos átlagárakat mutatják. A feltüntetett árváltozás az előző napi országos átlagárhoz viszonyított változást jelzi. Az egyes kutakon alkalmazott árak ettől eltérhetnek.

A hét eleje óta egyébként mindkét üzemanyagtípus ára folyamatosan csökken. A benzin átlagára szombat óta összesen 13 forinttal, míg a gázolajé 18 forinttal lett alacsonyabb. A mostani árcsökkenési tendencia mindkét üzemanyagtípusnál folytatódik.
 

 

Szóljon hozzá!