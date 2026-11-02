Itt vannaz az adatok, újra változik a benzin ára

Hétfőn csökkent a 95-ös benzin országos ára, a gázolajé azonban változatlan maradt. A benzin literenkénti ára két forinttal lett olcsóbb.
Hétfőre kisebb mértékben csökkent a 95-ös benzin országos átlagára a pénteki értékhez képest. A benzin literenként két forinttal lett olcsóbb, míg a gázolaj ára változatlan maradt.
A friss országos árösszesítés alapján jelenleg az alábbi átlagárakkal számolhatnak az autósok:
- 95-ös benzin: 640 forint/liter
- Gázolaj: 721 forint/liter
Az itt szereplő adatok a magyarországi töltőállomások aktuális árai alapján számított országos átlagárakat mutatják – írja a Holtankoljak.hu. Az egyes kutakon alkalmazott árak ettől eltérhetnek.
Hogyan alakulnak a benzinárak a jövőben?
Tőlünk független tényezők mozgatják a jegyzési árakat, a változásába nincs sok beleszólása az EU-nak vagy épp Magyarországnak.