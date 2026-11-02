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üzemanyag

Itt vannaz az adatok, újra változik a benzin ára

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Hétfőn csökkent a 95-ös benzin országos ára, a gázolajé azonban változatlan maradt. A benzin literenkénti ára két forinttal lett olcsóbb.
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üzemanyaggázolajbenzin

Hétfőre kisebb mértékben csökkent a 95-ös benzin országos átlagára a pénteki értékhez képest. A benzin literenként két forinttal lett olcsóbb, míg a gázolaj ára változatlan maradt.

20260917 Budapest, tankolás, benzin. Fotó:ORIGO
Csökkent a 95-ös benzin országos ára - Illusztráció
Fotó: Mediaworks

A friss országos árösszesítés alapján jelenleg az alábbi átlagárakkal számolhatnak az autósok:

  • 95-ös benzin: 640 forint/liter
  • Gázolaj: 721 forint/liter

Az itt szereplő adatok a magyarországi töltőállomások aktuális árai alapján számított országos átlagárakat mutatják – írja a Holtankoljak.hu. Az egyes kutakon alkalmazott árak ettől eltérhetnek.

Hogyan alakulnak a benzinárak a jövőben?

Tőlünk független tényezők mozgatják a jegyzési árakat, a változásába nincs sok beleszólása az EU-nak vagy épp Magyarországnak.

 

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