Itt vannaz az adatok, újra változik a benzin ára

Hétfőre kisebb mértékben csökkent a 95-ös benzin országos átlagára a pénteki értékhez képest. A benzin literenként két forinttal lett olcsóbb, míg a gázolaj ára változatlan maradt.

Csökkent a 95-ös benzin országos ára - Illusztráció

Fotó: Mediaworks

A friss országos árösszesítés alapján jelenleg az alábbi átlagárakkal számolhatnak az autósok:

95-ös benzin: 640 forint/liter

Gázolaj: 721 forint/liter

Az itt szereplő adatok a magyarországi töltőállomások aktuális árai alapján számított országos átlagárakat mutatják – írja a Holtankoljak.hu. Az egyes kutakon alkalmazott árak ettől eltérhetnek.

Hogyan alakulnak a benzinárak a jövőben?

Tőlünk független tényezők mozgatják a jegyzési árakat, a változásába nincs sok beleszólása az EU-nak vagy épp Magyarországnak.