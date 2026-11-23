Úgy tűnik, megtorpant az üzemanyagok árának csökkenése: hétfőn már csak a gázolaj ára mérséklődött. A benzin országos átlagára 583, a dízelé 694 forint lett literenként.
Újabb változás történt a hazai üzemanyagpiacon. Hétfőn a 95-ös benzin országos átlagára nem mozdult, a gázolajé azonban ismét mérséklődött. A dízel literenként egy forinttal kerül kevesebbe a pénteki szinthez képest.
Így alakulnak az árak hétfőn
A Holtankoljak.hu hétfői tájékoztatása szerint a 95-ös benzin átlagosan 583 forintba, míg a gázolaj 694 forintba kerül literenként.
Az elmúlt napokban mindkét üzemanyagtípusnál csökkenés volt tapasztalható, most azonban a benzin ára változatlan maradt. A dízel esetében tovább folytatódott a mérséklődés.
A november 23-i országos átlagárak:
95-ös benzin: 583 Ft/liter
Gázolaj: 694 Ft/liter
Az országos átlag természetesen nem jelenti azt, hogy minden töltőállomáson ugyanezekkel az összegekkel találkoznak az autósok. Az egyes kutaknál ettől eltérő tarifák lehetnek, ezért tankolás előtt érdemes tájékozódni az aktuális díjakról. A közölt értékeket a magyarországi töltőállomások aktuális tarifái alapján számítják ki, az árváltozás pedig az előző napi országos átlaghoz viszonyított különbséget jelzi.