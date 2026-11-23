Újabb változás történt a hazai üzemanyagpiacon. Hétfőn a 95-ös benzin országos átlagára nem mozdult, a gázolajé azonban ismét mérséklődött. A dízel literenként egy forinttal kerül kevesebbe a pénteki szinthez képest.

Tovább csökkent a gázolaj ára, a benzin viszont már nem lett olcsóbb

Fotó: Vajda János / MW

Így alakulnak az árak hétfőn

A Holtankoljak.hu hétfői tájékoztatása szerint a 95-ös benzin átlagosan 583 forintba, míg a gázolaj 694 forintba kerül literenként.

Az elmúlt napokban mindkét üzemanyagtípusnál csökkenés volt tapasztalható, most azonban a benzin ára változatlan maradt. A dízel esetében tovább folytatódott a mérséklődés.

A november 23-i országos átlagárak:

95-ös benzin: 583 Ft/liter

Gázolaj: 694 Ft/liter