Tovább csökkenhet az üzemanyagok ára a héten: a 95-ös benzin nagykereskedelmi ára várhatóan 3–6 forinttal, a gázolajé pedig 5–10 forinttal mérséklődhet – írja a Holtankoljak.hu. A dízel országos átlagára így akár a 700 forintos lélektani határ alá is kerülhet.
A hét második felében jöhet az újabb csökkenés
A várható árcsökkenés hátterében elsősorban a nemzetközi olajárak visszaesése áll. A Brent kőolaj jegyzése az elmúlt időszakban elért, 110 dollár körüli szintről 92 dollár alá esett. Ez a csökkenés a finomítói beszerzési árakra is lefelé irányuló nyomást gyakorol.
A forint dollárral szembeni árfolyama szintén kedvezően alakult: a magyar fizetőeszköz enyhe erősödése tovább javítja az importbeszerzések feltételeit.
A nemzetközi diplomáciai fejlemények közben mérsékelték a korábbi kínálati aggodalmakat is, ami szintén hozzájárult az olajpiaci árak mérséklődéséhez.
A Holtankoljak.hu szerint a finomítói jegyzések változása késleltetve jelenik meg a hazai nagykereskedelmi árakban, ezért a nemzetközi olajár esésének hatása a hét második felében is érezhető lehet.
A jelenlegi várakozások alapján a benzin ára 3–6, a gázolajé pedig 5–10 forinttal csökkenhet.
A dízel országos átlagára ezzel akár 700 forint alá is kerülhet.
A kedvező fejlemények ellenére azonban az olajárak továbbra is magasak maradhatnak, ugyanis több tényező is veszélyezteti a piac helyreállását, erről itt olvashat bővebben.