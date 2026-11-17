Tovább csökkenhet az üzemanyagok ára a héten: a 95-ös benzin nagykereskedelmi ára várhatóan 3–6 forinttal, a gázolajé pedig 5–10 forinttal mérséklődhet – írja a Holtankoljak.hu. A dízel országos átlagára így akár a 700 forintos lélektani határ alá is kerülhet.

Jelentősen esett a nemzetközi olajár, ennek hatása pedig a magyar kutakon is megjelenhet. A várakozások szerint a benzin és a gázolaj ára is csökkenhet a hét második felében.

Fotó: János Vajda / MW

A hét második felében jöhet az újabb csökkenés

A várható árcsökkenés hátterében elsősorban a nemzetközi olajárak visszaesése áll. A Brent kőolaj jegyzése az elmúlt időszakban elért, 110 dollár körüli szintről 92 dollár alá esett. Ez a csökkenés a finomítói beszerzési árakra is lefelé irányuló nyomást gyakorol.

A forint dollárral szembeni árfolyama szintén kedvezően alakult: a magyar fizetőeszköz enyhe erősödése tovább javítja az importbeszerzések feltételeit.

A nemzetközi diplomáciai fejlemények közben mérsékelték a korábbi kínálati aggodalmakat is, ami szintén hozzájárult az olajpiaci árak mérséklődéséhez.

A Holtankoljak.hu szerint a finomítói jegyzések változása késleltetve jelenik meg a hazai nagykereskedelmi árakban, ezért a nemzetközi olajár esésének hatása a hét második felében is érezhető lehet.

A jelenlegi várakozások alapján a benzin ára 3–6, a gázolajé pedig 5–10 forinttal csökkenhet.

A dízel országos átlagára ezzel akár 700 forint alá is kerülhet.

A kedvező fejlemények ellenére azonban az olajárak továbbra is magasak maradhatnak, ugyanis több tényező is veszélyezteti a piac helyreállását, erről itt olvashat bővebben.