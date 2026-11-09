Rossz hír a dolgozóknak: kiderült, mekkora béremelésre számíthatnak 2027-ben

A Magyar Nemzeti Bank előrejelzése alapján a versenyszférában 8–9 százalékos bruttó béremelkedés várható jövőre. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden dolgozó ekkora béremelésre számíthat.

Ekkora béremelés várható 2027-ben / Fotó: Pixabay (Képünk illusztráció)

Ekkora béremelés várható 2027-ben

A vállalkozások pénzügyi lehetőségei ugyanis sok esetben szűkösebbek. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének felmérése szerint

a cégek mintegy kétharmada csupán 4–6 százalékos általános béremelést tud biztonságosan vállalni.

Ez jelentős különbség a munkavállalók várakozásaihoz képest, és azt is jelenti, hogy a tényleges fizetésemelés vállalatonként eltérhet – írja a BEOL.

Ennyit keresnek most a magyarok

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2026 augusztusában a bruttó átlagkereset 740 600 forint volt, ami 8,4 százalékos növekedést jelentett az előző év azonos időszakához képest.

A nettó átlagkereset eközben 519 900 forintot tett ki, a bruttó mediánbér pedig 611 400 forint volt. Utóbbi azért fontos adat, mert jobban érzékelteti, mennyit keres a munkavállalók középső csoportja, mint az átlag, amelyet a kiugróan magas fizetések is felfelé húzhatnak.

Nemcsak az alapbérrel próbálják megtartani a dolgozókat

A vállalatoknak egyre inkább munkakörönként kell megtalálniuk a megfelelő juttatási formákat. A WHC szakértői szerint a fizikai munkakörökben a versenyképes alapbér és a műszakpótlékok lehetnek meghatározók, míg a szellemi munkát végzőknél a rugalmas munkavégzés és a karrierlehetőségek is sokat számíthatnak.

A béren kívüli juttatások szerepe szintén felértékelődhet.

A SZÉP-kártya, az egészségpénztári támogatás és a lakhatási hozzájárulás is javíthatja a munkavállalók anyagi helyzetét anélkül, hogy a cégeknek kizárólag az alapbéreket kellene emelniük.

Az egészségügy jövőre 510 milliárd forintos többletforrást kap, amelyből közel 192 milliárd jut az egészségügyi szakdolgozók bérrendezésére. Dr. Hegedűs Zsolt szerint a bérrendezés vonzóbbá teheti a pályakezdést, miközben a tapasztalt dolgozók munkáját is jobban elismeri.



